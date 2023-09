Pierfrancesco Favino è “Comandante”: svelato il trailer ufficiale!

L’arte del cinema ci ha spesso trasportato in mondi lontani, raccontandoci storie che affondano le radici nella storia stessa. E ora, una di queste storie di eroismo e umanità sta per prendere vita sul grande schermo con un cast stellare che include l’eccezionale Pierfrancesco Favino.

Dove vedere il trailer di Comandante

Il trailer ufficiale di “Comandante” è finalmente disponibile sul canale Youtube ufficiale di 01Distribution. Scena dopo scena, ci ha recentemente catapultato nel 1940, in un’epoca segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo ambizioso kolossal bellico, diretto con maestria da Edoardo De Angelis, ha aperto l’80ª Mostra del Cinema di Venezia e ha già catturato l’attenzione di critici e appassionati. Ma il vero fulcro della narrazione è il talentuoso Pierfrancesco Favino, che incarna l’eroe (o meglio, monarchico) Salvatore Todaro.

Nel film, Favino porta sullo schermo la straordinaria vicenda di Todaro, il capitano del sommergibile Cappellini della Regia Marina. La sua impresa più celebre, avvenuta nel 1940, fu l’affondamento di un mercantile belga, il Kabalo, carico di materiale bellico inglese. Ma ciò che ha reso Todaro una leggenda è la sua decisione audace: salvare i naufraghi belgi, rischiando la vita sua e quella del suo equipaggio. Questo gesto eroico, ispirato dalla legge del mare e dalla sua profonda umanità, ha dimostrato che non esistono confini quando si tratta di compiere atti di altruismo.

Oltre Pierfrancesco Favino: Comandante, un viaggio nel cuore della guerra

Ma “Comandante” non è solo la storia di Pierfrancesco Favino. Questo film offre uno sguardo appassionante e coinvolgente nella Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi del capitano Todaro e del suo coraggioso equipaggio.

Mentre il sommergibile Cappellini solca l’Atlantico nel buio della notte, un enigmatico mercantile belga, il Kabalo, si erge come una minaccia. Le luci spente, il silenzio e l’oscurità nascondono un carico di materiale bellico inglese. Il conflitto è inevitabile, ma Todaro dimostra il suo coraggio e determinazione, affondando il mercantile. Tuttavia, ciò che segue è un gesto che segna la storia: il salvataggio dei naufraghi belgi.

Pierfrancesco Favino, nel ruolo di Todaro, offre una performance indimenticabile, ma il cast di “Comandante” è pieno di talento. Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D’Amico completano un ensemble straordinario. La sceneggiatura, curata da Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, prende vita da un romanzo omonimo che ha già conquistato i cuori dei lettori.

Questo affascinante viaggio nel cuore della guerra e dell’umanità, prodotto da Indigo Film, O’Groove, Rai Cinema, Tramp LTD, VGroove, Wise Pictures in collaborazione con Paramount+, arriverà nelle sale a partire dal 31 ottobre 2023. “Comandante” promette di essere un’esperienza cinematografica indimenticabile, un tributo all’eroismo e alla compassione in tempi difficili. Non perdete l’occasione di vivere questa epica storia sul grande schermo!