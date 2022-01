Pinocchio: Netflix ha presentato in anteprima il film di Guillermo Del Toro

Netflix ha presentato in anteprima il Pinocchio di Guillermo Del Toro, il primo film d’animazione del regista di Pacific Rim e Hellboy.

Il video presenta Sebastian J. Cricket (Ewan McGregor), il grillo che viveva nel cuore di legno di Pinocchio, che introduce la favola magica. Del Toro collabora con la Jim Henson Company e ShadowMachine per questo adattamento animato in stop-motion del romanzo di Collodi su un fantoccio che diventa un bambino vero.

Oltre a McGregor nei panni del grillo, il cast vocale comprende anche David Bradley nei panni di Geppetto, Gregory Mann nei panni di Pinocchio, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman, con Christoph Waltz e Tilda Swinton.

“Nessuna forma d’arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più dell’animazione, e nessun singolo personaggio nella storia ha avuto un legame personale con me così profondo come Pinocchio”, ha detto del Toro quando Netflix ha annunciato il film nel 2018. “Nella nostra storia, Pinocchio è un’anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non riesce a comprendere. Si imbarca in un viaggio straordinario che lo lascia con una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Ho voluto fare questo film per tutta la vita. Dopo l’incredibile esperienza che abbiamo avuto su Trollhunters, sono grato che il talentuoso team di Netflix mi stia dando l’opportunità di una vita di presentare al pubblico di tutto il mondo la mia versione di questo strano burattino che diventa una bambono vero.”

Qui sotto potete vedere il primo sneak peek del film:

E qui sotto in italiano:

All’epoca, Melissa Cobb, vicepresidente di Kids and Family di Netflix, ha aggiunto:

“Durante la sua illustre carriera, Guillermo ha mostrato maestria nell’ispirare le persone attraverso i suoi mondi magici pieni di personaggi indimenticabili e magnifici, dai mostri in Pan’s Labyrinth al creatura acquatica in The Shape of Water. Siamo incredibilmente entusiasti di espandere la nostra relazione con Guillermo e sappiamo che la sua visione profondamente toccante di Pinocchio sarà accolta dal pubblico di tutto il mondo.”

Pinnochio amplia il rapporto di lavoro esistente di Del Toro con Netflix. In precedenza ha co-creato la serie televisiva animata vincitrice di un Emmy, Trollhunters, il primo capitolo della trilogia di Tales of Arcadia. L’antologia horror di Del Toro Cabinet of Curiosities debutterà su Netflix entro la fine dell’anno.

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di PINOCCHIO in un’avventura musicale in stop motion. Segui le disavventure di Pinocchio mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa.

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar® Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar® Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar® Tilda Swinton.

Pinocchio di Guillermo Del Toro arriverà su Netflix questo dicembre.

