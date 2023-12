Pio e Amedeo svelano il mistero: “Come può uno scoglio” rivoluzionerà il Capodanno!

In un panorama cinematografico spesso dominato da sequenze d’azione mozzafiato e trame complesse, ogni tanto emerge un’opera che si affida alla semplicità e alla forza dei legami umani. È il caso della nuova commedia “Come può uno scoglio”, un titolo che già evoca una certa ironia e che fa un cenno canzonatorio alla celebre canzone di Lucio Battisti. Il film è impreziosito dalla firma di Pio e Amedeo, duo comico che si è guadagnato la fama sul piccolo schermo e ora si avventura sul grande schermo con la stessa verve ironica e un pizzico di irriverenza.

La trama ruota attorno a due figure centrale: un avvocato dal profilo impeccabile e un ex galeotto tutto pepe. Questi due personaggi, agli antipodi della società, si trovano a condividere un viaggio che diventa metafora della vita, con i suoi ostacoli, incomprensioni e imprevisti. Il contrasto tra i due è esilarante, ma è proprio questo scontro di caratteri a tessere un filo connettivo che si rivela essere un’ode all’amicizia, quella vera, pura, che trascende le barriere sociali ed economiche.

L’avvocato, uomo di legge e ordine, incarna quel cittadino modello che tutti si aspettano di incontrare. La sua vita è scandita da regole e routine, nulla è lasciato al caso. Lui è la rappresentazione vivente del decoro e del conformismo. Ma la sua esistenza viene scossa dall’imprevisto incontro con l’ex galeotto, figura carismatica che porta con sé un bagaglio di esperienza ai margini della società.

Questo incontro si trasforma in un road movie dell’anima. La macchina, spazio ristretto e intimo, diventa il palcoscenico su cui si dipana il racconto, e i chilometri percorsi sono come i passi di un cammino interiore. Tra gag esilaranti e dialoghi che si colorano di un umorismo a tratti graffiante, il film non teme di affrontare tematiche delicate con una sincerità disarmante.

“Come può uno scoglio” mostra come la redenzione sia possibile, che la seconda possibilità non è solo un cliché narrativo, ma una realtà tangibile. L’ex galeotto non è più definito dai suoi errori passati, ma dalle azioni presenti e dalla sua capacità di stabilire legami genuini. Il suo rapporto con l’avvocato è una dimostrazione che l’imperfetto e il corretto possono non solo convivere, ma anche arricchirsi a vicenda.

Nel corso del film, il pubblico è portato a riflettere sulle proprie preconcezioni, sui giudizi affrettati e sulla propensione a mettere l’etichetta alle persone. La pellicola scava sotto la superficie delle apparenze, rivelando una profondità emozionale che va oltre la risata facile. In questo contesto, Pio e Amedeo si confermano maestri nell’equilibrio tra comicità e pathos, dimostrando che la loro arte non si limita a strappare una risata, ma aspira a lasciare un segno nel cuore dello spettatore.

Con una sceneggiatura che intreccia l’introspezione con la leggerezza, “Come può uno scoglio” riesce a essere un film scorretto nel senso più positivo del termine. Scorretto perché si sottrae alle convenzioni, perché racconta la realtà senza filtri edulcoranti, perché parla all’anima senza dimenticare di solleticare il sorriso.