Pirati dei Caraibi 6: secondo un rumor potrebbe essere un soft-reboot e includere Jack Sparrow

Il sesto film di Pirati dei Caraibi si dice sarà un riavvio con al centro non più il carismatico capitan Jack Sparrow, ma un adattamento della piratessa presente nell’attrazione Disneyland da cui la saga prende ispirazione, Redd.

Secondo rumor assolutamente non confermati, la major starebbe ponderando di assumere la star di Guardiani della Galassia, Karen Gillan, per il ruolo principale, e la pellicola rappresenterebbe una sorta di “riavvio graduale”, che potrebbe coinvolgere anche il capitan Jack Sparrow interpretato ancora una volta da Johnny Depp.

Secondo Skyler Schuler di The DisInsider (via CB), quindi una fonte da prendere con le pinze, Pirati dei Caraibi 6 dovrebbe vivere di uno stile simile a quello dello spinoff di Transformers della Paramount, Bumblebee. Questo quindi dovrebbe essere ambientato nel medesimo universo, senza però agire come una continuazione diretta dei cinque film con al centro Sparrow. Questa strategia permetterebbe al personaggio di essere coinvolto, ma secondo Schuler non è chiaro quale ruolo, se nel caso, il pirata ubriaco potrebbe svolgere nel riavvio.

Lee Arenberg, che ha interpretato Pintel al fianco del folle capitano di Depp nella trilogia di Pirati diretta da Gore Verbinski, pubblicata tra il 2003 e il 2007, ha riferito in precedenza che Disney sta “sicuramente parlando” di un sesto film .

Un leggero riavvio apparentemente abbandonerebbe il filo conduttore anticipato nella scena post-credits de La Vendetta di Salazar, dove è stato accennato che il pirata Davy Jones (Bill Nighy) fosse tornato dalla tomba per minacciare la coppia sposata Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth (Kiera Knightley).

