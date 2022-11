Pirati dei Caraibi 6: un nuovo rumor lascerebbe intendere il ritorno di Johnny Depp al franchise

Prendete la cosa come va presa. Secondo un nuovo rumor, che già vede anche smentite da altri generatori di rumor, Johnny Depp tornerà nei Pirati dei Caraibi nei panni del Capitano Jack Sparrow, cinque anni dopo l’ultimo film.

Depp, che ha interpretato il bizzarro bucaniere in tutti i cinque film precedenti, secondo il The Sun sarebbe previsto presto negli studi della Disney del Regno Unito per un test di ripresa, tutto a febbraio. L’informazione sembrerebbe venuta fuori da una production call.

Gli addetti ai lavori hanno affermato che il titolo provvisorio del nuovo film, realizzato dalla Disney, è “A Day At The Sea”. Una fonte avrebbe presumibilmente dichiarato: “Johnny tornerà nei panni del Capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all’inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito. Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto, che si chiama A Day At The Sea”.

Secondo le presunte informazioni, Johnny Depp dovrebbe fare delle riprese di prova all’inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime, e Bruce Hendricks, che ha lavorato ai primi tre film, è stato nominato produttore esecutivo del nuovo progetto. Tutto sarebbe venuto fuori da un foglio informativo distribuito tra quelli che ne sono al corrente del progetto.

