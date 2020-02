Pirati dei Caraibi: il reboot è ancora in sviluppo

Era un po’ che non se ne sentiva più parlare, e adesso finalmente abbiamo informazioni più precise grazie a Deadline.

A quanto pare, il riavvio di Pirati dei Caraibi è ripartito. Deadline ha confermato che la Disney ha chiamato il creatore di Chernobyl, vincitore di Emmy, Craig Mazin e Ted Elliott, che hanno co-sceneggiato i primi quattro film dei Pirati, per creare una storia per un nuovo film.

Questo viene dopo Rhett Reese e Paul Wernick, gli sceneggiatori di Deadpool, che erano stati inizialmente assunti per scrivere la sceneggiatura di un sesto capitolo, si sono allontanati dal progetto all’inizio di quest’anno.

Il film è in fase di sviluppo iniziale con il produttore Jerry Bruckheimer che dovrebbe tornare al franchise. Depp ha lanciato i film nei panni del pittoresco ed eroico bucaniere Jack Sparrow, ma il recente dramma legale lascia poco chiaro se riprenderà il suo ruolo. I film hanno incassato collettivamente oltre 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean) è un media franchise della Disney, incentrato su una serie cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer e basata sull’attrazione Pirates of the Caribbean dei parchi Walt Disney. La saga è composta da cinque film e si è espansa in fumetti, romanzi e altri media. La saga ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari al botteghino.

La saga è formata da La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), regia di Gore Verbinski (2003); Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest), regia di Gore Verbinski (2006); Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (Pirates of the Caribbean: At World’s End), regia di Gore Verbinski (2007); Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), regia di Rob Marshall (2011); Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), regia di Joachim Rønning e Espen Sandberg (2017).

