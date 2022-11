Pirati dei Caraibi: Margot Robbie annuncia la cancellazione dello spin-off al femminile della saga

Margot Robbie ha annunciato in una nuova storia di copertina di Vanity Fair (via Variety) che il suo film di Pirati dei Caraibi con la protagonista femminile è morto.

Nel giugno del 2020 è stato annunciato che la candidata all’Oscar Robbie sarebbe stata la star di un nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi in seno alla Disney, scritto dalla sceneggiatrice di Birds of Prey, Christina Hodson.

“Avevamo un’idea e la stavamo sviluppando da un po’, secoli fa, per avere una storia guidata da donne, non totalmente, ma solo un diverso tipo di storia, che pensavamo sarebbe stata davvero interessante”, ha detto Robbie a Vanity Fair. “Ma immagino che non volessero farlo.”

E’ stato riferito nell’estate del 2020 che la Disney era allo sviluppo iniziale del film con la Robbie, che sarebbe servito da riavvio, e uno scritto dal veterano del franchise Ted Elliott e dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin. Jerry Bruckheimer, che ha prodotto tutti e cinque i film di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp, era legato a entrambi i nuovi progetti in quel momento.

In un’intervista al Sunday Times a maggio, Bruckheimer ha affermato che entrambi i film sono rimasti in fase di sviluppo a lungo. Il mega-produttore ha anche confermato che il futuro del franchise di Pirati non prevedeva il ritorno di Johnny Depp, ma sappiamo tutti che questa idea è venuta fuori in seguito alle accuse rivolte a Depp, che si sono risolte in un processo di recente.

I precedenti film “Pirati”, tutti con Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow, hanno incassato 1,5 miliardi di dollari a livello nazionale e 3,07 miliardi di dollari a livello internazionale, con il mercato nordamericano che rappresenta una quota progressivamente più piccola. Il totale nazionale per “Dead Men Tell No Tales” del 2017 ha raggiunto $ 172 milioni, mentre i mercati esteri hanno totalizzato $ 622 milioni. Tutti e cinque i film di “Pirati” hanno incassato più di 650 milioni di dollari in tutto il mondo, con “Dead Man’s Chest” e “On Stranger Tides” che hanno entrambi superato il miliardo di dollari.

