Pirati dei Caraibi: Margot Robbie parla del reboot della saga

La saga di Pirati dei Caraibi è stato uno dei prodotti di punta della Disney per diversi anni, grazie alla grandiosità di Johnny Depp nei panni del protagonista Jack Sparrow, salvo gli ultimi due capitoli tutt’altro che riusciti e il cui maggior problema era proprio un Depp stanco di interpretare quel ruolo. Per questo la Disney ha deciso di prendere una strada completamente diversa per il futuro del franchise, puntando su due reboot. Uno scritto da Craig Mazin e Ted Elliot, e l’altro con protagonista Margot Robbie.

Quest’oggi siamo interessati nel film con la Robbie coinvolta e che vedrà la sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che già ha lavorato con la Robbie in quanto autrice della sceneggiatura di Birds of Prey. Del film, però, sappiamo ancora molto poco, nemmeno la data d’uscita né il regista, ma in una recente intervista la Robbie ha rilasciato un paio di dettagli riguardanti il film, affermando che ci sarà molto più “girl power” di quelli precedenti.

Margot Robbie ha rivelato molto poco, in quanto il film è nelle fasi iniziali di produzione e la sceneggiatura deve essere ancora ultimata. Inoltre, la celebre attrice non è produttrice come in Birds of Prey, pertanto anche volendo non potrebbe dir nulla riguardo la sceneggiatura del film in quanto non ha ancora avuto modo di leggere quanto scritto finora.

Qui le parole precise dell’attrice:

Ci sarà molto girl power. È troppo presto per parlarne ma apprezzo che sei esaltato per questa combo [riferendosi al lavorare di nuovo con la Hodson]. Ovviamente adoro Christina. Non sono una produttrice per Pirati, quindi mi metterò in disparte e aspetterò di seguire tutto il processo che deve seguire un attore, il che mi va bene. Non mi devo ancora preoccupare di quello. Siamo davvero, davvero, eccitati all’idea di aggiungere un così forte elemento femminile a quel mondo.

Fonte: Collider

Mi piace: Mi piace Caricamento...