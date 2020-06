Pirati dei Caraibi: Margot Robbie reciterà nel nuovo film scritto da Christina Hodson

Il franchise di Pirati dei Caraibi sta salpando ancora una volta, ma questa volta ha una stella diversa al volante.

La star di Birds of Prey, Margot Robbie, è apparentemente protagonista di un nuovissimo film dei Pirati dei Caraibi per la Disney, che si svolgerà nello stesso mondo dei film interpretati da Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow. Chrstina Hodson, che ha scritto Birds of Prey e Bumblebee, scriverà la sceneggiatura, secondo un rapporto di THR.

Questa nuova storia di Pirati dei Caraibi guidata dalle donne non servirà come alcun tipo di riavvio della storia per il franchise, con all’attivo cinque film fino ad oggi. Il film di Robbie sarà una storia “completamente originale” con nuovi personaggi. Come i film dei Pirati originali, il nuovo film si ispirerà all’attrazione iconica di Disneyland e Disney World.

Secondo il rapporto di THR, questo non è l’unico film Pirati dei Caraibi attualmente in fase di sviluppo alla Disney. The House of Mouse sta anche lavorando al riavvio del franchise cinematografico con lo scrittore originale Ted Elliott e il creatore di Chernobyl, Craig Mazin.

Il film di Robbie non interferirà con i piani per questo riavvio. Jerry Bruckheimer è attaccato alla produzione di entrambi i film.

In questo momento, i dettagli della storia riguardanti questo nuovo film di Pirati dei Caraibi vengono tenuti nascosti. Non si sa chi sta interpretando la Robbie o come il suo personaggio sarà ispirato dal viaggio. Detto questo, molti fan penseranno probabilmente a Redd, uno dei personaggi più popolari dell’attrazione.

Redd è stato aggiunto negli ultimi anni quando la Disney ha preso la decisione di rimuovere la scena in cui i pirati fanno offerte alle donne in un’asta. Dal suo debutto, Redd è diventata una delle preferite dai fan e ha ispirato un sacco di merch nei parchi. È già stato riferito che Redd potrebbe essere il punto focale di un nuovo film di Pirati in futuro.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...