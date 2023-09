Pirati dei Caraibi: svelata l’uscita di un nuovo film! I fan impazziscono, ecco come sarà

Negli ultimi giorni, una notizia ha scosso i cuori degli amanti dei pirati dei Caraibi: Craig Mazin, il genio dietro la serie drammatica Chernobyl, ha trovato l’ancora perduta per un nuovo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi! Quattro lunghi anni sono trascorsi dal momento in cui abbiamo appreso che Mazin, noto per la sua abilità nel far ridere e nel far riflettere, aveva gettato l’ancora per un’avventura nei mari della Disney.

Dopo un lungo silenzio, sembra che il suo ambizioso progetto stia finalmente prendendo forma. Durante un’intervista esclusiva con il Los Angeles Times, Mazin ha gettato luce sulla sua straordinaria collaborazione con Ted Elliott, maestro della sceneggiatura de “La Maledizione della Prima Luna” e dei successivi tre capitoli. Insieme, hanno presentato il loro audace concept alla Disney, convinti che il gigante dell’intrattenimento non avrebbe potuto resistere a una storia così straordinariamente bizzarra. E invece, hanno sbalordito il mondo: la Disney ha dato il suo benestare! Ma, come in una storia da corsaro, ci fu un’intoppo. Uno sciopero improvviso ha gettato un’ombra sulla loro avventura, lasciando tutti in attesa del prossimo capitolo.

Pirati dei Caraibi 6: a che punto siamo?

Nel vasto orizzonte cinematografico dei Pirati dei Caraibi, si profilano tempeste e scintillanti promesse. Due progetti hanno catturato l’attenzione di chi naviga in queste acque: un epico film “corale” destinato a seguire le gesta dei protagonisti originali e uno spin-off guidato dalla talentuosa Margot Robbie. Ma qual è il destino che attende questi progetti?

La priorità è chiara: il film corale guiderà la flotta alla riscoperta del tesoro nascosto delle avventure piratesche. Jerry Bruckheimer, il produttore magico che ha condotto la saga a nuove vette, ha recentemente svelato dettagli succulenti a The Wrap. Tuttavia, come in una partita a dadi al tavolo del capitano, un enigma persiste: nel dicembre del 2022, Bruckheimer ha annunciato che due sceneggiature sono state sviluppate contemporaneamente, mentre quella con Margot Robbie sembra rimanere un po’ in sospeso. Sarà questa la calma prima della tempesta? Gli appassionati dei Pirati dei Caraibi dovranno attendere ancor più a lungo per svelare l’incantevole mistero che si cela dietro queste saghe incrociate.