Pirati dei Caraibi: un rumor vorrebbe la Disney pronta ad assumere Karen Gillan come “nuova Jack Sparrow”

Nel 2018, sono emerse notizie secondo cui la Disney avrebbe potuto riavviare il suo franchise di successo, Pirati dei Caraibi. Da allora, i fan si sono chiesti cosa questo significherebbe per il Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp, ma poi non si è saputo più niente.

In un report di TheDisinsider che riporta a sua volta un’affermazione dell’insider Daniel Richtman, quindi solo un rumor che non abbiamo modo di confermare, sarebbe stato descritto il fatto che lo studio starebbe seguendo la strada del riavvio, e attualmente starebbe cercando una protagonista femminile per “sostituire” il Capitano Jack Sparrow con un personaggio nuovo.

Stando al rumor uno dei nomi in cima alla lista che Disney starebbe ponderando di assumere per il ruolo ci sarebbe la star di Avengers: Endgame e Jumanji: Next Level, la bella Karen Gillan.

Si sono effettivamente verificate delle fughe di notizie lo scorso autunno riguardo a questo probabile casting, ma niente è stato confermato e quindi il tutto va preso ovviamente con le pinze. Nello stesso gruppo di rumor ci sarebbe anche un’altra particolarità, ovvero il fatto che lo studio sia alla ricerca di un’attrice di colore per il ruolo.

Sebbene questo quindi siano solo mere speculazioni portate avanti da rumor senza conferma, per molti fan non sarebbe poi così assurdo vedere la bella attrice inglese nel ruolo di un nuovo, carismatico capitano, e stando a speculazioni datate 2018, questo nuovo personaggio potrebbe essere un adattamento cinematografico del Capitano Redd, la popolare pirata presente nell’attrazione dei Parchi Disney.

Mi piace: Mi piace Caricamento...