Pixar – Dietro le quinte: ecco il trailer della nuova docuserie Disney +

Disney + rilascia il trailer della nuova docuserie in arrivo sulla piattaforma il 13 novembre.

Disney+ ha diffuso il trailer della nuova docuserie originale Pixar – Dietro le quinte, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 novembre. La serie è composta da quattro raccolte che includono ciascuna cinque brevi storie incentrate su un tema principale. La prima collezione, in uscita venerdì, è “Inspired”, che esplora cosa scatena l’ispirazione e il viaggio dall’idea all’esecuzione.

Prodotta da Pixar Animation Studios, Pixar – Dietro le quinte è diretta da Erica Milsom e Tony Kaplan. La serie propone approfondimenti sulle storie personali e cinematografiche che forniscono uno sguardo accurato sulle persone, l’arte e la cultura di Pixar Animation Studios.

Qui sotto il trailer:

La Pixar Animation Studios, o semplicemente Pixar, è una multinazionale e casa di produzione cinematografica specializzata in CGI, con base a Emeryville, California (Stati Uniti). È stata fondata nel 1986 e dal 2006 appartiene alla Walt Disney Company. È stata la prima casa cinematografica ad aver sviluppato un lungometraggio interamente in computer grafica (Toy Story – Il mondo dei giocattoli, 1995), ed ha festeggiato nel 2016 i propri trent’anni di attività.

La compagnia nacque inizialmente come una divisione della Lucasfilm di George Lucas. Fu acquisita da Steve Jobs (cofondatore della Apple Computer) per dieci milioni di dollari nel 1986. Jobs la rese indipendente e la rinominò Pixar Animation Studios.

In quel periodo la società si occupava di grafica al computer dal punto di vista software e hardware e il suo principale prodotto era una workstation grafica sviluppata per gestire ed elaborare immagini di grandi dimensioni. I progetti hardware della società non ebbero molto successo mentre i cortometraggi e lo sviluppo di software per la computer grafica si dimostrarono una strada più produttiva. A partire dal 2006 la Pixar è di proprietà della multinazionale dell’intrattenimento The Walt Disney Company.

Nel 1986 Jobs aveva fondato la nuova compagnia indipendente con Edwin Catmull, che rimane membro del team esecutivo. John Lasseter, due volte vincitore dell’Oscar, regista ed animatore, supervisiona tutti i progetti dello studio come vicepresidente esecutivo del Creative Department.

