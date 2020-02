Planet of the Apes: il regista conferma che il nuovo film continuerà la saga di Cesare

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia che riguardava la saga de Il Pianeta delle Scimmie, e i nuovi progetti ora che il franchise è arrivato in mano alla Disney dopo l’acquisizione degli assett della 20th Century Fox da parte della House of Mouse.

Rumor che giravano in rete parlavano di un reboot totale della saga, ma nel nostro articolo vi abbiamo chiaramente specificato il fatto che non sono nessun tipo di informazione certa riguardo la cosa era trapelata da nessun tipo di fonte, ma che il regista stesso aveva parlato in modo ambiguo della continuazione del franchise, lasciando intendere che volesse rendere omaggio a tutte a tutte le saghe facenti parte del franchise.

Oggi in un tweet il regista ha confermato ciò che vi avevamo detto riguardo la faccenda, dicendo esplicitamente che il nuovo film sarà una continuazione della saga di Cesare.

Qui sotto trovate il tweet:

It’s never been easier for film journalists to actually get in touch with the actual people who actually know… but maybe it’s the point to NOT fact-check these days?

Regardless. Don’t worry. I won’t ruin the surprises, but it’s safe to say Caesar’s legacy will continue…🤫

— Wes Ball (@wesball) February 17, 2020