Planet of the Apes: Wes Ball dona un piccolo ma succoso aggiornamento circa il nuovo film

Il franchise di Planet of the Apes dovrebbe prevedere un nuovo film in arrivo nel prossimo futuro, dato che il regista Wes Ball ha fornito un aggiornamento sulla produzione.

A partire dal 1968, Planet of the Apes ha una lunga storia legata al cinema, in particolare con le sue serie di riavvii più conosciute e redditizie del 2011, sviluppate da Rupert Wyatt e Matt Reeves. Ball, che per la prima volta ha fatto conoscere se stesso con il suo cortometraggio animato Ruin (2011), ha avuto lil suo primo incarico nel settore con il suo debutto alla regia in The Maze Runner (2014), che ebbe molto successo e generò un seguito.

Ball era inizialmente coinvolto nell’adattamento della Fox, Mouse Guard, tuttavia cquel film è stato scartato quando gli assett della Fox sono stati acquistati della Disney, portando quindi Ball ad affrontare il progetto sequel di Planet of the Apes sotto la nuova egida dei 20th Century Studios.

All’inizio del 2020, Ball ha lasciato intendere che invece di un riavvio, il sequel sarebbe stato un’estensione della trilogia del 2011. Ciò significa che l’iconico e amato personaggio di Cesare, uno scimpanzé iper-intelligente che è anche il prodotto di un esperimento di laboratorio anti-Alzheimer andato storto, potrebbe probabilmente esistere nel film di Ball. Fino ad ora non ci sono stati altri annunci importanti sul prossimo film di Planet of the Apes.

Nell’intervista esclusiva con Ball virtualmente ospitata da Discussing Film, il regista ha rivelato che stava già lavorando nella fase di sviluppo e che si incontra regolarmente con il suo scrittore, Josh Friedman, tramite Zoom per parlare della sceneggiatura che “continua ad andare avanti “.

Durante la quarantena, Ball si è sentito particolarmente ispirato e pieno di idee per il film, cosa che ha stimolato il suo nuovo succo creativo. Inoltre, Ball ha annunciato di avere una squadra impressionante che sta lavorando ai concept art per il film e che sta ufficialmente andando avanti nello sviluppo. In effetti, Ball ha anche lasciato intendere che “potrebbero effettivamente essere nella produzione virtuale relativamente presto perché è in gran parte un film in CGI”.

Ball vuole che i suoi fan si sentano rassicurati sul fatto che la storia e il film siano in buone mani. In sostanza, Ball si impegna a onorare i precedenti film, incredibilmente ben fatti, così come i loro personaggi memorabili, mentre si inoltra in un mondo nuovo. Prima che Mouse Guard venisse cancellato, Matt Reeves era il produttore con il cast composto da Andy Serkis, e stando a Ball: “stavamo usando lo stesso materiale, lo stesso tipo di tecnologia, usavamo molte delle stesse persone coinvolte”, quindi fare il passaggio da Mouse Guard a Planet of the Apes segue un “adattamento naturale”.

Inoltre, gli scrittori, i produttori e i membri dell’equipaggio, come Amanda Silver e Rick Jaffa, di Dawn of the Planet of the Apes e Rise of the Planet of the Apes, sono tutti coinvolti. Il regista è entusiasta di affrontare la sfida di usare la propria interpretazione innovativa pur rimanendo una parte sincera della saga. Tutto sommato, Ball afferma trionfalmente: “Il pianeta delle scimmie si sta muovendo in avanti!”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...