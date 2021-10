Planet of the Dead: Zack Snyder rivela il titolo del sequel di Army of the Dead

Zack Snyder rivela il titolo al suo film in sviluppo, sequel di Army of the Dead. Il film si intitolerà Planet of the Dead, e a quanto pare qualcuno farà ritorno per il sequel.

L’ex demiurgo del DC Extended Universe ha trascorso quasi 15 anni nel tentativo di sviluppare Army of the Dead, avendo concepito l’idea come un sequel spirituale del suo debutto alla regia Dawn of the Dead, un remake del classico zombie movie di George A. Romero.

Netflix alla fine ha deciso di crere in Snyder acquisendo i diritti del progetto nel 2019, consegnando a Snyder un budget stimato di 90 milioni di dollari per dirigere il film su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Shay Hatten e Joby Harold.

Army of the Dead ruotava attorno a un gruppo di mercenari assunti dal proprietario di un casinò per infiltrarsi in una Las Vegas infestata da zombi, per recuperare $ 200 milioni dal suo caveau prima che la città venga spazzata via da un attacco nucleare da parte del governo. Il film era composto da un cast corale che comprendeva Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Garret Dillahunt e Hiroyuki Sanada.

Army of the Dead ha debuttato con recensioni positive da parte della critica ed è diventato un grande successo per la piattaforma di streaming, consolidando i piani per il futuro del franchise.

In attesa dell’uscita del prossimo capitolo del suo nuovo franchise, Snyder ha parlato con Inverse dello sviluppo di Army of the Dead 2. Mentre anticipava il potenziale ritorno del protagonista di Army of Thieves, Dieter, il co-sceneggiatore/regista ha deciso di non parlare di ulteriori dettagli circa il sequel, che ha rivelato essere intitolato Planet of the Dead.

“Ma la vera avventura sarebbe vedere cosa gli è successo quando la porta della cassaforte si è chiusa. È stato ucciso da Zeus o no? Cosa è successo? Non lo vediamo morire davanti alla telecamera, e c’è ancora un po’ di tempo rimasto. Ho vinto. Non vi dico cosa succede in Army of the Dead 2 — alias Planet of the Dead — ma diciamo solo che c’è una possibilità che Dieter sia sopravvissuto.”

