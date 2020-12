Plastic Man: Cat Vasko svilupperà un adattamento genderbend

Dopo aver passato molto tempo a vagare per i gironi dell’inferno dello sviluppo, sembra che Plastic Man stia per avere un’altra possibilità sugli schermi. O, questo caso, la sua occasione, dato che il personaggio della DC Comics sta cambiando genere nel processo.

Cat Vasko, il cui lavoro è apparso nella Black List e ha diversi script in sviluppo da diverse società, è l’ultima scrittrice a cui è stata assegnato il compito di dare una sua impronta al personaggio, indipendentemente dal fatto che ciò indichi un cambio di titolo o meno.

Plastic Man, il cui vero nome è Patrick O’Brian (soprannome “Eel”, cioè anguilla), è un supereroe dei fumetti DC Comics. Creato da Jack Cole, è apparso per la prima volta su Police Comics n. 1 (agosto 1941).

Marchio di qualità della Quality Comics durante la Golden Age fumettistica, Plastic Man possiede l’abilità di modellare il proprio corpo in qualsiasi forma immaginabile. Le sue avventure sono da sempre note per la loro struttura stravagante e originale e per l’umorismo surreale e farsesco. Quando la Quality Comics chiuse nel 1956, la DC Comics acquistò molti dei suoi personaggi, incluso Plastic Man. Integrato nell’universo DC, è apparso in numerose serie fumettistiche e anche in una serie animata negli anni ottanta.

Sebbene non sia mai stato un personaggio dalla grande commercializzazione, Plastic Man è stato molto gradito dai lettori e anche dai moderni autori di fumetti, tra i quali il disegnatore Alex Ross e lo scrittore Grant Morrison, il quale lo ha incluso come personaggio fisso nel revival della Justice League of America alla fine degli anni novanta. Anche Frank Miller, nel sequel de Il ritorno del cavaliere oscuro (Il Cavaliere oscuro colpisce ancora) lo include tra i personaggi della storia.

Dal 2018 è diventato (accidentalmente) membro e co-fondatore del team di supereroi The Terrifics, creato da Jeff Lemire e Ivan Reis.

