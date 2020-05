PlayStation 5: diamo un primo sguardo a quello che la console potrà offrire graficamente

Ancora non è stata mostrata per intero, ma oggi possiamo dare un primo sguardo a quello che la console sarà in grado di offrire dal punto di vista grafico.

Alla fine di quest’anno avrà inizio la nuova generazione di console con la messa in commercio della X-Box Series X e della PlayStation 5. Ma se della prima abbiamo già avuto alcune informazioni, ancora molto mistero ruota intorno alla nuova console di Sony, che fino ad ora si è limitata nel mostrare il nuovo dualshock.

Ciò nonostante, oggi possiamo dare un sguardo a quello che la console di Sony potrebbe offrire dal punto di vsta grafico grazie al nuovo motore grafico Unreal Engine 5 di Epic Games presentato nelle ultime ore proprio con un gameplay demo preso da PS5.

Il gameplay in questione è stato mostrato durante un evento in streaming del Summer Games Fest ma non è tratto da un videogioco, bensì da un tech demo intitolato Lumen in the Land of Nanite che vuole solo mostrare quello che PS5 sarà in grado di offrire graficamente giocando in tempo reale. Il risultato è semplicemente mostruoso.

Già con PS4 abbiamo messo mano su titoli veramente allucinanti dal punto di vista grafico, come l’ultimo Death Stranding, e quindi solo al pensiero di quello che potrebbe offrire una console di prossima generazione, beh, fa venire i brividi.

Non mi dilungo oltre perché sono tutt’altro che un esperto in questo settore, quindi vi lascio al video-gameplay cosicché anche voi possiate rimanere ammalliati da cotanta bellezza.

