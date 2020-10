PlayStation 5: diamo un’occhiata all’interfaccia della nuova console Sony

Il 19 novembre uscirà in tutto il mondo la PlayStation 5, la nuova console di Sony che, insieme a Xbox Series X, darà il via alla prossima generazione di console.

Si è già parlato parecchio della console. Si è parlato delle varie esclusive, alcune disponibili già al lancio, di specifiche tecniche con tanto di teardown dell’hardware, ma quest’oggi diamo una prima occhiata ad un altro elemento cruciale per PS5: l’interfaccia utente. O se vogliamo esser un pochettino più terra terra, il menù principale.

L’inquietante suono di PS2, l’orchestra di PS3 e l’accogliente jingle di PS4 sono delle caratteristiche determinanti della console che di certo hanno contribuito nel farle entrare nell’immaginario collettivo e non solo. Per questo eravamo tutti ansiosi e curiosi di vedere come sarebbe stata l’interfaccia d’apertura di PS5, e finalmente Sony ha esaudito i nostri desideri.

Potete trovare qui di seguito un video di una decina di minuti nel quale ci vengono mostrate tutte le nuove funzioni, e l’estetica, dell’interfaccia utente di PlayStation 5, che si concentra tantissimo sull’esperienza di gioco, con tanto di guida ai trofei e non solo, con una velocità di chiusura e apertura dei giochi grazie all’SSD della console e tante altre funzioni integrate all’interno dei party di gioco.

La cosa che più affascina è che quello che viene mostrato in questo video sembra essere solo la punta dell’iceberg! Tant’è che manca ancora da esplorare tutta la parte dedicata ai media, per i quali vi è una sezione interamente dedicata.

