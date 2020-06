PlayStation 5: diamo un’occhiata nel dettaglio al Dual Sense

Nonostante il rinvio della conferenza Sony a causa dei recenti avvenimenti scaturiti dalla morte di George Floyd, diamo un’occhiata più nel dettaglio al controlleer della PlaySation 5 noto come Dual Sense.

Un utente Twitter ha recentemente postato sul proprio profilo delle immagini che ritraggono dei diagrammi esplicativi delle componenti interne del Dual Sense, ovvero il controller della prossima PlayStation 5 di cui si sa ancora pochissimo. Tali documenti sembrerebbero ufficiali, e tranquillamente consultabili su PatentScope, e confermano alcuni elementi già annunciati tempo fa, ma rivelandone anche di nuovi.

A livello di design il controller risulta essere molto simile a quello dell’attuale PlayStation 4, con il pulsante share divenuto “create”, caratterizzato da trigger adattivi, feedback aptico e… un microfono integrato direttamente nel controller.

Questa è la novità principale che emerge dai documenti citati, che riportano la presenza di un array di microfoni che percepisce perfettamente il tipo di voce che viene recepita e da quale angolazione arriva grazie alla pluralità dei microfoni. Un’innovazione del controller che potrebbe portare ad un importante uso della voce in determinati giochi (com’era già stato fatto con il meraviglioso Alien: Isolation) ma che potrebbe rendere ancor più immersiva e realistica l’interazione con altri giocatori all’interno di ambienti online.

Qui i diagrammi in questione.

