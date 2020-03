PlayStation 5: il Coronavirus non dovrebbe far slittare il rilascio

Nonostante gli ingenti danni economici, Sony dovrebbe rilasciare la PlayStation 5 entro la fine dell’anno senza problemi.

Sappiamo che entro la fine dell’anno vedremo con i nostri occhi la PlaySation 5 e che potrebbe anche venir rilasciata proprio verso il mese di novembre di questo stesso anno. Esattamente come accadde per le versioni precedenti della storica console. Una “tradizione” che non dovrebbe venir intaccata dall’emergenza Coronavirus.

La terribile diffusione del Coronavirus ha fermato tantissime industrie in giro per il mondo, ed anche quella video ludica sta subendo non pochi danni, nonostante la diffusione di giochi in copie digitali.

Tra fiere cancellate e l’impossibilità di soddisfare i collezionisti con le copie fisiche, e varie collector’s edition, le grandi case di sviluppo stanno perdendo milioni di dollari, come la Sony che, a causa della situazione, vedrà i profitti del prossimo febbraio inferiori di 370 milioni di dollari.

A rivelarlo è un portavoce di Sony che, durante un’intervista con Bloomberg, ha chiarito alcune dichiarazioni rilasciate sul sito Sony.net, parlando specificamente di PlayStation 5 e affermando che non dovrebbero esserci ritardi nel rilascio della console nei negozi entro la fine dell’anno.

Ovviamente sperando che la situazioni non peggiori ulteriormente.

