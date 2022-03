PlayStation aggiorna l’abbonamento PlayStation Plus con tre piani di pagamento diversi

Dopo mesi di rapporti sulla fusione di PlayStation Plus e PlayStation Now in un unico servizio in abbonamento, PlayStation ha finalmente annunciato che sta facendo esattamente questo con il lancio di quello che ancora chiama PlayStation Plus.

A partire da giugno in mercati specifici, PlayStation Plus avrà livelli diversi con determinati vantaggi associati a ciascuno: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

“I nuovi livelli Extra e Premium rappresentano un’importante evoluzione per PlayStation Plus”, ha condiviso Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, come parte dell’annuncio. “Con questi livelli, il nostro obiettivo principale è garantire che i centinaia di giochi che offriamo includano i contenuti della migliore qualità che ci contraddistinguono. Al lancio, prevediamo di includere titoli come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal.

Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri fantasiosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una libreria che verrà regolarmente aggiornata.”

Qui sotto il post:

All-new PlayStation Plus launches in June with three flexible membership options. First details: https://t.co/2KXcEp7XWs pic.twitter.com/jAU9Do3CfE — PlayStation (@PlayStation) March 29, 2022

Puoi controllare la suddivisione specifica dei tre livelli e i loro prezzi di seguito, direttamente dalla fonte:

PlayStation Plus Essential – Benefici: Offre gli stessi vantaggi che i membri di PlayStation Plus ottengono oggi, come ad esempio:

Due giochi mensili scaricabili

Sconti esclusivi

Archiviazione cloud per i giochi salvati

Accesso multiplayer online

Non ci sono modifiche per i membri PlayStation Plus esistenti in questo livello.

Il prezzo per PlayStation Plus Essential rimane lo stesso del prezzo attuale per PlayStation Plus.

Stati Uniti: $ 9,99 mensili / $ 24,99 trimestrali / $ 59,99 annuali

Europa: 8,99 € mensili / 24,99 € trimestrali / 59,99 € all’anno

Regno Unito: £ 6,99 mensili / £ 19,99 trimestrali / £ 49,99 annuali

Giappone: ¥ 850 mensili / ¥ 2.150 trimestrali / ¥ 5.143 annuali

PlayStation Plus Extra – Benefici: Fornisce tutti i vantaggi del livello Essential. Aggiunge un catalogo fino a 400 dei più divertenti giochi per PS4 e PS5, inclusi i successi del nostro catalogo PlayStation Studios e partner di terze parti. I giochi nel livello Extra sono scaricabili per il gioco.

Prezzo:

Stati Uniti: $ 14,99 mensili / $ 39,99 trimestrali / $ 99,99 annuali

Europa: € 13,99 mensili / € 39,99 trimestrale / € 99,99 annuale

Regno Unito: £ 10,99 mensili / £ 31,99 trimestrali / £ 83,99 annuali

Giappone: ¥ 1.300 mensili / ¥ 3.600 trimestrali / ¥ 8.600 annuali

PlayStation Plus Premium – Benefici: Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra Aggiunge fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui:

Giochi per PS3 disponibili tramite streaming cloud, un catalogo di amati giochi classici disponibili sia in streaming che in download delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP. Offre l’accesso allo streaming cloud per i giochi PlayStation, PS2, PSP e PS4 originali offerti nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui PlayStation Now è attualmente disponibile. I clienti possono eseguire lo streaming di giochi utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC.

In questo livello verranno offerte anche prove di gioco a tempo limitato, quindi i clienti possono provare giochi selezionati prima di acquistarli.

Stati Uniti: $ 17,99 mensili / $ 49,99 trimestrali / $ 119,99 annuali

Europa: 16,99 € mensili / 49,99 € trimestrali / 119,99 € annuali

Regno Unito: £ 13,49 mensili / £ 39,99 trimestrali / £ 99,99 annuali

Giappone: ¥ 1.550 – mensile / ¥ 4.300 – trimestrale / ¥ 10.250 annuale

Tuttavia, ci sono diversi avvertimenti sul nuovo servizio di abbonamento a più livelli. Ad esempio, nei mercati senza cloud streaming, PlayStation Plus Deluxe sarà un’offerta a un prezzo paragonabile a PlayStation Plus Premium e includerà “un catalogo di amati giochi classici delle generazioni PlayStation, PS2 e PSP originali da scaricare e giocare, insieme a demo di gioco limitate”. Ciò includerà anche i vantaggi di PlayStation Plus Essential e PlayStation Plus Extra. Anche il catalogo esatto dei titoli PlayStation Plus varierà in base al mercato e al livello.

Come notato sopra, la nuova versione a più livelli di PlayStation Plus con PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium inizierà a essere lanciata a livello regionale in diversi mercati a partire da giugno.

Prima l’Asia, poi il Nord America, poi l’Europa e poi il resto del pianeta dove è attualmente offerto PlayStation Plus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...