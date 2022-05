PlayStation starebbe sviluppando serial su Horizon e God of War per Netflix e Prime Video

A quanto pare, sono in fase di sviluppo delle serie TV dedicate a Horizon Zero Dawn, God of War e Gran Turismo.

Parlando a un Sony Business Briefing questa mattina presto, il presidente dell’azienda Jim Ryan ha rivelato i tre progetti durante una sessione di domande e risposte (tramite Press Start Australia). Una registrazione dell’evento non è attualmente disponibile, ma Ryan ha spiegato che la serie di Horizon andrà su Netflix, mentre God of War sarà trasmesso in streaming tramite Amazon. Non si sa ancora dove andranno in onda le serie Gran Turismo.

Poche informazioni extra sono disponibili sui progetti, ma durante la presentazione Sony ha fatto riferimento ai suoi tentativi di espandere molti dei suoi franchise “oltre i giochi”. Indicando il recente film Uncharted e l’imminente programma televisivo di The Last of Us della HBO, è chiaro che gli adattamenti sono una parte importante della strategia dell’azienda al momento.

Oltre allo show The Last of Us, questi annunci si aggiungono allo show televisivo Twisted Metal. Diretto al servizio Peacock della NBC, il progetto vedrà come protagonista Anthony Mackie, meglio conosciuto come Sam Wilson/The Falcon nel Marvel Cinematic Universe.

