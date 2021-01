Playstation Store: giochi venduti a 10.000 euro, ma è un errore

A quanto pare in questo periodo il PlayStation Store è vittima di qualche problema di troppo, lo hanno fatto notare alcuni possessori delle console Sony in queste ore. Ci sono dei giochi PS4, che possono essere comprati alla cifra, davvero conveniente ed economica, di 10.000 euro sul marketplace digitale del colosso nipponico.

L’utente Twitter Andreas. K ha infatti mostrato sul suo profilo Twitter come Greedfall, Action-GDR sviluppato da Spiders e facente parte dei giochi gratuiti di gennaio del PlayStation Plus, sia attualmente venduto sullo store alla cifra di 10.000 sterline. Questo errore è presente anche nella versione italiana dello store, come testimonia un altro tweet di Massi Feet4Cash. C’è da dire che il PlayStation Store non è nuovo a situazioni simili: in queste due ultime settimane infatti, sia Dead Cells che Friday The 13th erano anche loro in vendita a 10.000 euro. Tutto questo è ovviamente frutto di qualche bug o errori nel sistema e siamo sicuri che Sony sia già al lavoro per sistemare questi problemi.

Nel frattempo sul PlayStation Store, sono stati aggiunti dei nuovi titoli fra i Saldi di Gennaio: tra i giochi i Tripla A attualmente in sconto possiamo trovare DiRT 5, Assassin’s Creed Valhalla, The Last of Us Parte 2, Observer System Redux e Godfall.