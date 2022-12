Poker Face: in arrivo una serie procedural cop sviluppata da Rian Johnson e Natasha Lyonne

Tra Brick, Knives Out e Glass Onion, è abbastanza chiaro che Rian Johnson è un appassionato dei gialli. E mentre l’attesa per il terzo film di Benoit Blanc (confermato come parte dell’accordo di Johnson con Netflix per i suoi sequel di Knives Out) sarà sicuramente lunga, il tuo prossimo progetto non è poi così lontano.

A quanto pare, Johnson ha collaborato con l’incredibile Natasha Lyonne per creare una nuova serie chiamata Poker Face, un dramma poliziesco di genere procedural cop, in soldoni quelle serie con il caso della settimana.

Con diversi episodi scritti e diretti dallo stesso Johnson (e uno diretto da Lyonne), la serie di 10 episodi sta per introdurre un nuovissimo detective creato da Rian Johnson: Charlie Cale, un investigatore con una straordinaria capacità di rilevare quando qualcuno sta mentendo.

EXCLUSIVE 🚨 Following in the footsteps of #GlassOnion's Benoit Blanc, meet Natasha Lyonne's Charlie – the latest Rian Johnson detective in new mystery series #PokerFace. READ MORE: https://t.co/k46INbFPwu pic.twitter.com/gb5jOhH76Q — Empire Magazine (@empiremagazine) December 20, 2022

Per Johnson, rendere quell’abilità una parte fondamentale del personaggio di Charlie ha aumentato la sfida di scrivere i misteri di Poker Face.

“Quella capacità ha presentato un ostacolo interessante nel processo di scrittura”, dice a Empire. “Perché come sempre, non si tratta solo di quello che dice la gente quando mente. [Charlie] fa questo monologo nel pilot su come le persone mentono costantemente. Devi prestare attenzione al motivo per cui la persona sta mentendo su quella cosa specifica.”

Per Lyonne – che ha risolto misteri nella serie Netflix Russian Doll – è stata un’opportunità per portare sullo schermo un tipo di detective molto diverso. Pensa che a Colombo incontra The Dude, e sei a metà strada.

“Adoro davvero il personaggio che diventa detective in modo accidentale”, dice. “Sai, la persona che inciampa in un caso da risolvere e con solo il suo cervello riesce a sbrogliarlo, perché funziona in quel modo.”

