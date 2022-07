Polaris: ecco il trailer del film post-apocalittico che aprirà il Fantasia International Film Festival

Prima della sua prima mondiale durante il Fantasia International Film Festival, l’agghiacciante film post-apocalittico Polaris di KC Carthew ha ricevuto un nuovo teaser per gentile concessione di Variety che mostra le vaste e onestamente terrificanti terre selvagge dell’Artico che ospitano vari selvaggi e pericolosi animali selvatici.

Descritto come “Mad Max nell’artico”, il film è un violento arrancare attraverso il ghiaccio e la neve incentrato su una donna, la sua madre adottiva, un orso polare, e il loro viaggio usando la stella guida, Polaris.

Quest’anno detiene l’ambito posto di testa per Fantasia e debutterà in tutto il mondo il 14 luglio.

All’inizio, il film comincia in modo abbastanza salutare con Sumi (Viva Lee) che si diverte a rotolarsi sulla neve con la sua amata mamma orso polare prima di saltare sulla schiena e fare un giro mentre Polaris brilla nel cielo sopra di lei. È uno spettacolo davvero sbalorditivo e commovente che, per un momento, fa dimenticare agli spettatori che questo film ha ricevuto paragoni con Mad Max.

Da lì, però, si scende nella violenza e nell’azione che ci si aspetterebbe da un film del genere. Mentre Sumi e l’orso vagano per l’Artico, scoprono un gruppo che lavora per raccogliere legna da ardere, anche se diventa subito chiaro che non stanno semplicemente cercando di sopravvivere. Inseguono Sumi attraverso la neve prima che un selvaggio adornato con un elmo cornuto la metta fuori combattimento con un colpo d’ascia alla testa. In quel momento vediamo il quantitativo Mad Max.

Oltre a Lee, Polaris ha nel cast anche Khamisa Wilsher e Muriel Dutil. Secondo Variety, l’orso che Lee cavalca si chiama Agee ed è l’unico orso polare professionista nell’industria cinematografica di oggi. Il cast è composto interamente da attrici, inclusa Agee, una decisione presa da Carthew per trasmettere adeguatamente i temi dell’eco-femminismo che stava cercando di catturare nel film.

Carthew ha anche parlato delle sue ispirazioni per Polaris, raccontando a Variety:

“Polaris è ispirato dal mio amore per le storie sulle relazioni tra gli esseri umani e la natura, mentre reimmagina anche aspetti della mitologia greca. Girata nel subartico, la storia è ambientata in un futuristico mondo ghiacciato nato dal brutale disprezzo delle generazioni precedenti, dove qualsiasi nazione potrebbe essere sepolta sotto la neve.”

Girato nelle terre selvagge canadesi, Polaris è una coproduzione Yukon-Quebec-Ontario con Max Fraser e Carthew di Little Dipper Films Inc., Yukon, Paul Cadieux di Megafun Productions in Quebec e Alyson Richards di Alyson Richards Productions con sede in Ontario, tutti a produrre il film. La produzione ha ricevuto anche il sostegno dei Territori del Nordovest.

Polaris dà il via al Fantasia International Film Festival 2022 che va dal 14 luglio al 3 agosto. Potete vedere il trailer qui sotto:

