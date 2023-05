Poor Things: ecco il trailer del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica dio Poor Things, dall’8 settembre al cinema.

Il film racconta di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e non ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata di mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un astuto e dissoluto avvocato, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.

Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa ferma nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e la liberazione.

Nel cats figurano Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael e Christopher Abbott.

Qui sotto potete vedere il trailer:

