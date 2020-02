Power Rangers: Jonathan Entwistle parla del reboot cinematografico

Il regista e sceneggiatore televisivo Jonathan Entwistle parla del suo “ipotetico” reboot cinematografico dei Power Rangers.

Tutti noi siamo cresciuti nel bene o, soprattutto, nel male con i Power Rangers, che fossero Dino Thunder, S.P.D. o Ninja Storm. Nel 2017 sono tornati sul grande schermo con l’omonimo film di Dean Israelite, che però non ha avuto il successo sperato. Infatti, ora si sta parlando di un possibile futuro reboot con Jonathan Entwistle alla regia, ma cos’è vero e cosa no riguardo questo film?

Innanzitutto: chi è Jonathan Entwistle? Entwistle è noto per essere il regista, sceneggiatore e produttore della serie Netflix The end of the f***ing world, e da poco è tornato sulla piattaforma con un altro prodotto seriale intitolato I am not okay with this, con protagonista Sophia Lillis, e durante un’intervista promozionale per quest’ultima serie Entwistle ha avuto modo di darci qualche piccolo indizio riguardo il suo ipotetico coinvolgimento col reboot dei Power Ranger:

Ci potrebbe essere un po’ di verità in ciò, ma ora come ora non è qualcosa che è particolarmente certo, quindi è solo un conversazione che riguardo i piani alti.

Chi ha visto i suoi prodotti seriali sarà sicuramente qual è il tono che caratterizza la sua regia e il suo modo di scrivere, e andando avanti con l’intervista ha avuto modo di anticipare come potrebbe essere una sua versione dei personaggi:

Sarebbe sicuramente un qualcosa in linea con quello per cui sono noto. ‘Dark’ non è necessariamente il tono necessario. Credo che sia già stato fatto nell’universo dei Power Ranger prima d’ora.

