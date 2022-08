Prey: Dan Trachtenberg spiega perché Amber Midthunder è stata perfetta fin da subito

Mentre continua a raccogliere consensi, il regista di Prey, Dan Trachtenberg, ha spiegato perché Amber Midthunder è stata perfetta fin da subito per il film.

Midthunder è diventata famosa per la prima volta per il suo ruolo nella serie spin-off di X-Men di FX, Legion, in cui interpretava il potente mutante Kerry Loudermilk, che condivideva un corpo con lo scienziato mutante Bill Irwin. L’attrice 25enne è apparsa anche nel thriller d’azione di Netflix The Ice Road e in Roswell, New Mexico di The CW, il secondo adattamento dei romanzi di fantascienza di Melinda Metz.

Midthunder guida il cast di Prey nei panni di Naru, una feroce donna Comanche desiderosa di dimostrare di essere una guerriera e deve mettere a frutto le sue abilità quando una terrificante e pericolosa minaccia aliena arriva e inizia a dare la caccia alle persone che ama. Oltre a Midthunder, il cast del film prequel di Predator include Dane DiLiegro nei panni dell’iconico antagonista, Dakota Beavers, Michelle Thrush, Stormee Kipp, Julian Black Antelope e Bennett Taylor.

Dopo essere stato presentato in anteprima su Hulu all’inizio di questo mese, Prey ha ottenuto elogi diffusi per il casting, per la regia di Trachtenberg e la performance di Midthunder, e l’uomo al timone del film Predator sta riflettendo sull’unico elemento che sapeva dall’inizio sarebbe stato un successo.

Durante un’apparizione a The Filmcast (via SR), Dan Trachtenberg ha offerto alcune informazioni sullo sviluppo di Prey. Osservando il processo di casting per il film di Predator, il regista ha spiegato perché Amber Midthunder fosse l’attrice perfetta per interpretare la protagonista Naru e ricorda di essersi sentito sicuro quando l’ha scelta.

“Francamente, l’ho capito nell’istante in cui ci siamo incontrati. Abbiamo fatto un’audizione iniziale su Zoom o FaceTime, prima della pandemia… ed è stata semplicemente fantastica. Sapevo che sua madre è una direttrice del casting, e suo padre è un attore molto fisico, quindi ho solo avuto questa bella sensazione del tipo: ‘Oh, tutto ciò deve far parte anche di lei’. Poi abbiamo fatto un test di chimica, una sorta di audizione più ampia, ha provato la scena tra lei e sua madre, ma in tre modi diversi. Lo ha fatto una volta in inglese, una volta in Comanche e poi anche non verbalmente. L’avevo già fatto. Recitare una scena di dialogo ma senza la capacità di usare le parole, ti mette a dura prova perché devi trasmettere ciò che si vede, ed è stato incredibile. E questa è una parte così importante di questo film, il raccontare una storia non verbalmente, che dovevamo farlo. Ovviamente poi c’era una componente fisica, c’era un coordinatore degli stunt e abbiamo sviluppato questo piccolo percorso ad ostacoli per vedere come si muoveva. Il modo in cui le persone si muovono è molto importante in un film d’azione, quindi volevo analizzarlo, e in quei momenti non c’erano solo stunt, ma anche la storia che scorreva, il gattonare, il salto e tutte quelle cose. Quindi questo ha semplicemente confermato ciò che ho sentito inizialmente, che era perfetta per la parte.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...