Prey: Disney conferma l’arrivo del film di Dan Trachtenberg in esclusiva di Disney+

Nella giornata di ieri, Disney+ ha annunciato l’arrivo del nuovo film di Predator, Prey, con un entusiasmante primo trailer esteso, ed oggi possiamo mostrarvi il trailer dedicato al mercato italiano, che ne annuncia l’arrivo anche da noi.

Il nuovo capitolo del franchise di Predator diretto da Dan Trachtenberg debutterà come Hulu Original negli Stati Uniti, come Star+ Original in America Latina, e come Disney+ Original sotto il brand Star in tutti gli altri territori in cui la piattaforma è presente.

Qui sotto il trailer per il nostro mercato:

È disponibile l’intenso trailer di Prey, l’action-thriller targato 20th Century Studios e diretto da Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane). Il nuovo capitolo del franchise di Predator debutterà il 5 agosto 2022 in esclusiva sulle piattaforme direct-to-consumer di Disney: come Hulu Original negli Stati Uniti, come Star+ Original in America Latina e come Disney+ Original sotto il brand Star in tutti gli altri territori.

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Prey è diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi.

I filmmaker si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene. Per questo, il film si avvale di una produttrice (Myers) nativa Comanche e di un cast composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) e Julian Black Antelope (Tribal). Il film è interpretato anche da Dane DiLiegro (American Horror Stories) nei panni di Predator.

