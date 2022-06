Prey: ecco il trailer completo del nuovo film del franchise di Predator

20th Century e Hulu hanno rilasciato il trailer completo di Prey, il prossimo capitolo della serie Predator.

Il trailer ci permette di dare un primo sguardo al nuovo Predator e ai personaggi a cui darà la caccia nel film. Il film sarà ambientato ben trecento anni nel passato, al tempo dei nativi americani quando ancora dominavano sul continente aldilà dell’Atlantico.

Prima del debutto del trailer, il regista Dan Trachtenberg e il produttore Jhane Myers hanno rivelato nuovi dettagli sullo sviluppo del film, i gadget che il Predator usarà, e come la Disney non abbia fatto alcuna rimostranza, anzi, abbiano preteso qualsiasi cosa nonostante ciò che alcuni fan potrebbero presumere. Trachtenberg ha descritto il film come “brutale, intenso, non proprio per i minori”.

“Ho scherzato qualche tempo fa sul fatto di aver preso ispirazione dall’ultimo videogioco di God of War, e queste due cose sono nel trailer”, ha rivelato Trachtenberg. “Uno è il suo scudo, che vedi brevemente. E l’altro non è un gadget del Predator, ma proprio nel modo in cui Nadu brandisce la sua ascia, inventa qualcosa di molto interessante per quel Tomahawk. E questo viene da una meccanica in quel videogioco. Penso che lo scudo sia qualcosa di super cool. Ci sono un paio di cose che sono le stesse, ma anche quelle cose funzionano in modo leggermente diverso.”

Potete vedere il trailer qui sotto:

La trama di Prey, film del 2022, vede l’alieno in una inedita origin story ambientata nel mondo della Nazione Comanche 300 anni fa. Naru, un’abile guerriera, combatte per proteggere la sua tribù da uno dei primi Predator altamente evoluti atterrati sulla Terra.

Nel cast figurano Amber Midthunder nel ruolo di Naru, Dane DiLiegro bei panni del Predator, Dakota Beavers, Stefany Mathiasnel ruolo di Sumu e Stormee Kipp.

Il film è diretto da Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane, sceneggiato da Patrick Aison (serie come Jack Ryan, Wayward Pines, Kingdom e Treadstone), e prodotto da John Davis, noto soprattutto per Waterworlf e Io, Robot.

Il film uscirà su Hulu il 5 agosto.

