Prey: ecco il trailer del nuovo film Hulu con il Predator

Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale di Prey, il prossimo prequel di Predator, che arriverà sul servizio di streaming il 5 agosto.

Il film proviene dal regista di 10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg, ed è incentrato su un Predator che arriva sulla Terra da di di anni, e si trova a confrontarsi con le persone delle nazioni Comanche e Blackfeet.

Come ci si potrebbe aspettare, le cose saranno molto più analogiche e grintose rispetto ai film più recenti come The Predator e Alien vs. Predator. È passato un po’ di tempo da quando il franchise ha avuto un successo effettivo, e c’è speranza che Prey sia il tipo di revival di alto profilo di cui c’è bisogno.

La sceneggiatura è di Patrick Aison, quindi ha molta esperienza nel lavoro su universi esistenti cercando di costruire qualcosa di nuovo. Il produttore Jhane Myers, un membro della nazione Comanche, funge da consulente per assicurarsi che le culture indigene siano rappresentate in modo accurato e rispettoso.

Potete vedere il trailer qui sotto:

