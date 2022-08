Prey: un post dello stuntman Dane DiLiegro mostra un BTS della scena con l’orso

Le immagini dietro le quinte di Prey mostrano che la tesa scena del combattimento tra il Predator e l’orso è stata davvero molto divertente da girare sul set.

Diretto da Dan Trachtenberg, noto anche per 10 Cloverfield Lane, Prey è il quinto film di Predator, senza contare i film divisivi Alien vs. Predator che non sono canonici. L’ultimo film segue Naru (Amber Midthunder), una cacciatrice Comanche che affronta un Predator arrivato sulla Terra. Prey è stato un successo sia di pubblico che di critica, molti dei quali hanno elogiato il ritratto autentico della cultura Comanche e l’azione elettrizzante del film.

Prey stabilisce presto che Naru non si accontenta di vivere la vita di guaritrice e vuole invece unirsi a suo fratello e agli altri membri maschi della sua tribù come cacciatrice. Per mettersi alla prova, Naru deve completare con successo una caccia pericolosa, che presto la porta faccia a faccia con un grizzly arrabbiato. Naru è a pochi istanti dall’essere uccisa quando il Predator si presenta e affronta l’orso in modo epico.

Come è stato brevemente mostrato nel trailer di Prey, la scena si conclude con il Predator che uccide l’orso e solleva l’animale sopra la sua testa mentre il sangue piove cola su di lui.

Nelle nuove immagini pubblicate dall’interprete del Predator, Dane DiLiegro, su Twitter, e ripubblicate oggi in pagina, i fan possono dare uno sguardo dietro le quinte a come è stata filmata la sanguinosa rissa lotta sul fiume. Nonostante la scena sia una delle più tese del film, è chiaro che DiLiegro si è divertito moltissimo a filmarla, con le immagini che mostrano l’attore che indossa una tuta per il motion capture e scherza con un altro attore che indossa un costume da orso peloso.

Le immagini rivelano anche come è stata girata la sequenza, con la diga dei castori costruita in una vasca d’acqua circondata da blue screen. Potete dare un’occhiata alle immagini qui sotto, ma non dimenticate di fare click anche sul post di DiLiegro:

Anche se Prey presenta alcuni effetti pratici impressionanti, incluso un costume realizzato tutto in effetto pratico per il Predator di DiLiegro, è chiaro che questa scena particolare ha comportato un uso massiccio di CGI per essere realizzata.

È interessante notare che le immagini mostrano anche che, nonostante l’orso sembri essere al 100% in CGI durante il film, durante le riprese della scena è stato utilizzato un pratico costume da orso. È probabile che il costume non sia mai stato concepito per apparire nel film vero e proprio e che fosse lì solo per servire come materiale di riferimento per i VFX artist che hanno lavorato dopo in post-produzione.

Prey mantiene un tono abbastanza serio ed è pieno di violenza grafica e sangue. Nonostante questo, è chiaro che il processo di ripresa non è stato privo di momenti di leggerezza. La versione di DiLiegro dell’iconica creatura aliena si è rivelata un grande successo tra i fan, con molti che si sono divertiti col ritorno all’effetto pratico, e l’attore evidentemente si è divertito a partecipare al film.

La rivelazione di come è stato girato il combattimento Predator vs. orso in Prey è certamente sorprendente e pone la domanda su quali altre sequenze del film siano state girate in questo modo.

