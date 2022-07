Prime Video: Amazon annuncia l’aumento di prezzo nell’abbonamento

Con un comunicato via mail agli abbonati, Amazon ha fatto sapere dell’imminente aumento di prezzo dell’abbonamento di Prime Video.

Nella mail si può leggere quanto segue:

“A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ al mese e il prezzo dell’abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00€ a 49,90€ all’anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account. Questa modifica è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo. Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.”

Amazon Prime Video è un servizio di video on demand statunitense di proprietà della società Amazon.com.

È una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie TV insieme a Netflix, Disney+, Crunchyroll, HBO Max, Hulu, Paramount+ e Peacock.

È stato lanciato il 7 settembre 2006 con il nome Amazon Unbox, cambiando nome nel 2011 in Amazon Instant Video, nel settembre del 2015 in Amazon Video e nel 2018 in Prime Video. Dal dicembre 2016 il servizio è disponibile in oltre 200 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Belgio, Canada, Francia, India, Italia e Spagna. Nel maggio 2016 è stato affiancato da Amazon Video Direct, un servizio in cui utenti professionisti possono caricare direttamente i loro prodotti rendendoli disponibili insieme al resto del catalogo di Amazon Video a pagamento o supportati da inserzioni pubblicitarie.

Dal 2013 la piattaforma distribuisce anche contenuti originali, la cui produzione è gestita dall’apposita divisione Amazon Studios. Dal 2017 il servizio fa parte del pacchetto di invito all’utenza di tipo prime.

Dall’aprile 2020, la piattaforma ha aggiunto uno store, il Prime Video Store, dal quale tutti gli utenti, anche non registrati, potranno acquistare o noleggiare contenuti recenti. A novembre arrivano i Prime Video Channels, canali che richiedono un abbonamento aggiuntivo variabile. Poco dopo, Amazon annuncia il debutto dello sport nella versione italiana di Prime Video, con l’acquisizione dell’esclusiva assoluta di una partita per turno del mercoledì di UEFA Champions League dai play-off alle semifinali (resta fuori la finale) e della Supercoppa UEFA per il triennio 2021-24. In occasione degli Oscar 2021, Prime Video ha inserito una sezione dedicata alle serie animate giapponesi, promossa dalla seconda stagione della serie Bleach. In seguito nel maggio 2021 Amazon acquista attraverso Amazon Studios per 8,5 miliardi la casa cinematografica MGM, potendo così aggiungere al catalogo di Prime Video, dopo l’avallo dalle autorità antitrust, i film prodotti da essa, tra cui la saga di James Bond, resa disponibile per un breve periodo da maggio 2022.

