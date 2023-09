Prime Video: azione, amore e drammi in arrivo! Svelati tutti i film di settembre in onda sulla piattaforma!

Il mese di settembre 2023 si preannuncia come un’esplosione di emozioni cinematografiche su Prime Video. La piattaforma di streaming di Amazon presenta con orgoglio tre affascinanti lungometraggi originali e due esclusive che faranno vibrare il vostro cuore.

Preparatevi ad essere affascinati dalla magnifica Maggie Q, che distribuisce giustizia con maestria, mentre Michael Peña vi condurrà attraverso la straordinaria storia vera di un ingegnere aeronautico della NASA. Ma è Gael García Bernal ad avere la parte più straordinaria, interpretando un wrestler gay che sfida gli stereotipi nel film “Cassandro”.

E non finisce qui! Tra le gemme dei film di terze parti, non potete perdervi “L’ultima notte di Amore” con il talentuoso Pierfrancesco Favino e “Women Talking – Il diritto di scegliere” di Sarah Polley.

Prime Video rivela i capolavori originali e le esclusive per il Settembre 2023!

Amanti del cinema, il vostro settembre è appena diventato molto più interessante grazie a Prime Video! A partire dall’8 del mese, “Una torta per l’uomo giusto” vi farà immergere in una storia romantica e toccante, interpretata dalle brillanti Yara Shahidi e Odessa A’zion. Un film basato su una storia vera, che vi farà ridere e piangere, con l’eccezionale presenza di Bette Midler.

Ma il 15 settembre arriva “A Million Miles Away”, che vi porterà nell’epica avventura dell’ingegnere aeronautico della NASA, José Hernández, interpretato da Michael Peña.

E a partire dal 22, preparatevi a essere affascinati dal tagliente Gael García Bernal in “Cassandro”, un biopic straordinario che racconta la storia del wrestler amatoriale gay Saúl Armendáriz. Conclude “Fear the Night”, disponibile dal 7 settembre, con Maggie Q nel ruolo di Tess, una veterana della guerra in Iraq, pronta a risolvere una situazione intensa durante un addio al nubilato.

E per finire… i film di terze parti del 2023!

Il mese di settembre su Prime Video non è solo ricco di produzioni originali, ma offre anche una selezione sorprendente di film di terze parti. Dal 1° settembre, i più piccoli possono immergersi nel magico mondo di “Il viaggio leggendario”, con la presenza degli amati Youtuber D’Insieme.

Dal 7 settembre, la commedia “Quando” di Walter Veltroni, con l’eccezionale Neri Marcorè, farà scintillare le vostre serate. Ma le sorprese non finiscono qui! “L’ultima notte di Amore” con Pierfrancesco Favino è un noir metropolitano da non perdere, disponibile dal 18 settembre.

E se siete in cerca di un film femminista e toccante, segnatevi il 12 settembre per “Women Talking – Il diritto di scegliere” di Sarah Polley, basato su una storia vera che vi lascerà senza fiato.

Per gli amanti dell’azione, il 20 settembre Ben Affleck si mette nei panni di un detective nel thriller “Hypnotic” di Robert Rodriguez, mentre il 26 arriva “Ambulance” di Michael Bay, con Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II in un’avventura adrenalinica che vi terrà incollati allo schermo!