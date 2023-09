Priscilla Presley racconta la vera storia con Elvis: solo un’intesa mentale?

Il red carpet dell’80esima edizione del Festival di Venezia ha brillato di stelle e glamour, ma il vero fulcro dell’attenzione è stato il nuovo film di Sofia Coppola, “Priscilla”. Quest’opera cinematografica ha gettato nuova luce sulla straordinaria vita di Priscilla Presley, interpretata magistralmente da Cailee Spaeny, e sulla sua relazione con l’iconico Elvis Presley, interpretato da Jacob Elordi.

Le parole di Priscilla

Nella recente conferenza stampa, Priscilla Presley ha affrontato con grande sincerità le emozioni scaturite dalla visione di questo film, definendo il momento più commovente come “il finale”. È stato un momento di grande introspezione per lei, guardare la propria vita e il proprio amore riflessi sul grande schermo. La Presley ha elogiato il lavoro straordinario di Sofia Coppola, rivelando di aver collaborato strettamente con la regista per darle un quadro completo della sua esperienza. Ha rivelato: “Abbiamo parlato un paio di volte e le ho dato tutto ciò che potevo. […] È stato molto difficile per i miei genitori capire che Elvis fosse così interessato a me e perché. Ero un’ascoltatrice, Elvis mi apriva il cuore, condivideva le sue paure, le speranze, la morte di sua madre che non riuscì mai a superare”.

Ma Priscilla Presley ha anche affrontato le voci che circolano da anni riguardo a una presunta relazione intima tra lei e Elvis quando aveva solo 14 anni. Con fermezza, ha smentito queste dicerie, affermando: “La gente pensava che ci fosse attrazione, sesso. Niente affatto. Non ho mai fatto sesso con lui. Era molto gentile, amorevole e ha sempre rispettato che avessi solo 14 anni. La nostra era più un’intesa mentale”.

La storia di Priscilla Presley nel film di Sofia Coppola

Nel cuore del film di Sofia Coppola, “Priscilla”, troviamo la straordinaria giovinezza di Priscilla Beaulieu, interpretata dalla talentuosa Cailee Spaeny. Questa adolescenza apparentemente ordinaria si trasforma in un vortice di emozioni quando Priscilla incontra il mitico Elvis Presley, magistralmente portato sullo schermo da Jacob Elordi.

La pellicola ci porta in un mondo segreto, svelando Elvis come un uomo completamente diverso dal divo del rock’n’roll. Qui, lo vediamo come un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. La storia d’amore tra Priscilla e Elvis è trattata con sensibilità e profondità, gettando nuova luce su un capitolo poco conosciuto delle loro vite. Cailee Spaeny e Jacob Elordi incarnano perfettamente i ruoli di Priscilla e Elvis, portando sullo schermo un’intensità e una chimica che catturano lo spettatore sin dalle prime scene. “Priscilla” di Sofia Coppola è destinato a diventare una pietra miliare del cinema, un’opera che celebra la vera essenza dell’amore e della connessione umana.