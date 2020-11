Project 007: in arrivo un videogioco che racconterà le origini di James Bond

Dobbiamo ancora aspettare diversi mesi per poter vedere al cinema No time to die, il prossimo film su 007 che vedrà la fine della saga con Daniel Craig nei panni del personaggio. Ma se da una parte vedremo la fine di un arco narrativo dedicato all’agente segreto più famoso di sempre, dall’altra vedremo per la prima volta le sue origini e quel periodo in cui non era ancora lo 007 che tutti noi conosciamo e che abbiamo sempre amato. Una storia che, però, non andrà al cinema.

Parliamo infatti di un videogioco annunciato proprio oggi con un breve ma intrigante teaser. Il gioco in questione si intitolerà Project 007 e sarà sviluppato da IO Interactive in collaborazione con MGM e EON Productions. Un team che fa ben sperare in quanto IO Interactive è celebre per aver lavorato alla saga di Hitman, franchise noto per la sua componente stealth e le trame di tipo spionistico. Direi che si gioca in casa!

Il gioco sfrutterà il motore grafico Glacier, sviluppato proprio dalla stessa IO Interactive.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, nemmeno sulla data d’uscita, ma sappiamo che sarà disponibile per tutte le console e PC, e che a livello narrativo esplorerà gli inizi di James Bond come agente segreto. Aspetto del personaggio mai affrontato fino ad ora.

Qui trovate il primo teaser d’annuncio del gioco.

