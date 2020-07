Project Power: ecco il trailer del sci-fi thriller con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt

Se ci fosse una pillola che può darti cinque minuti di pura potenza, la prenderesti? Questa è la domanda al centro del nuovo sci-fi thriller di Netflix, Project Power, che ha come protagonista Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback.

Il trio, composto da un poliziotto di New Orleans (Gordon-Levitt), un commerciante locale (Fishback) e il padre di una ragazza scomparsa (Foxx), si uniscono nella “prossima evoluzione della specie umana”, ovvero una nuova droga che ti dà superpoteri per cinque minuti.

Ma ciò non significa che sia un volare o invisibilità come sottolinea Robin (Fishback): “Per strada parlano di superpoteri, ma non parlano di come un colpo possa ucciderti“.

La sinossi recita: “A New Orleans, inizia a diffondersi una strana pillola in grado di far acquisire a chi la assume, poteri straordinari. Ma non tutti potranno avere questa fortuna, per alcuni infatti la pillola risulta letale. Un ex soldato (Jamie Foxx), un giovane poliziotto (Joseph Gordon-Levitt) e una spacciatrice (Dominique Fishback) decidono di correre il rischio per combattere la sempre più crescente criminalità”.

Project Power arriverà su Netflix il 14 agosto.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Qui sotto potete vedere alcuni poster promozionali:

One pill. 5 minutes. Unbelievable power. 💊 Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, and Dominique Fishback star in PROJECT POWER. Get ready for the trailer, coming tomorrow. pic.twitter.com/vXaTxWsDVL — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 14, 2020

E infine qui sotto alcune prime immagini:

Mi piace: Mi piace Caricamento...