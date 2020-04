Proximity: ecco il trailer ed il poster del primo film diretto da Eric Demeusy

Grazie a ScreenRant possiamo mostrarvi il bellissimo poster e il trailer di Proximity, un nuovo thriller provocatorio di fantascienza del regista Eric Demeusy.

Il film segue un giovane scienziato della NASA che viene rapito dagli alieni e si ritrova in un viaggio alla scoperta della verità dietro ciò che gli è successo. Ne derivano agenzie governative, cospirazioni misteriose ed entusiasmanti inseguimenti in auto. Il film è prodotto da Demeusy Films e Shout! Studios.

Il regista Eric Demeusy è noto soprattutto per il suo lavoro come artista dei VFX, avendo lavorato a film come TRON: Legacy e Pacific Rim, nonché a spettacoli tra cui Game of Thrones e Stranger Things. Esordisce al cinema con Proximity (per visionare un altro dei suoi lavori vi consigliamo la visione del cortometraggio di fantascienza intitolato 3113), il trailer che promette un drammatico mistero dal sapore fantascientifico con effetti visivi accattivanti e una storia interessante. Le storie di rapimenti alieni non sono una novità, ma Proximity sembra affrontare l’argomento con un mix unico di stravaganza e tensione, evocando classici come ET e The X-Files mentre ritaglia il suo spazio all’interno del genere fantascientifico.

Proximity vede Ryan Masson nei panni di Isaac, un giovane scienziato a caccia della verità e del suo scopo più grande in un universo che è più grande di quanto abbia mai creduto possibile. Nel film recitano anche Highdee Kuan, Christian Prentice, Shaw Jones e Don Scribner. Il thriller ha un aspetto davvero unico, con uno stile realistico e radicato in contrasto con gli effetti in CGI ultraterreni e l’impressionante design di produzione.

Le truppe vestite di bianco, in particolare, sono sorprendenti da guardare. A questo livello, il background di Demeusy nel regno della CGI brilla, poiché il film sembra diverso da molti altri film del suo genere.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster:

Proximity dovrebbe essere rilasciato in VOD e su piattaforme digitali per Watch-At-Home il 15 maggio 2020 su AppleTV, Amazon, Vudu, GooglePlay, FandangoNow, PlayStation, Xbox, Hoopla, DIRECTV, Xfinity, Comcast, Dish, Spectrum, Cox, Charter e AT & T U-verso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...