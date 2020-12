PS5 e Xbox Series X: alcuni politici inglesi vogliono fermare gli Scalper

Lo sappiamo, il lancio di PS5 e Xbox Series X non è stato dei migliori sopratutto a causa della mancanza di scorte di entrambe le console, esaurite in tempo record e lasciando migliaia di giocatori a bocca asciutta. Tra le cause di questa mancanza di scorte ci sono anche i bagarini, o Scalper che dir si voglia, ovvero dei gruppi di persone che, tramite diverse modalità, riescono ad accaparrarsi un gran numero di console per poi rivenderle a prezzo maggiorato. Il gruppo che, all’inizio di questa nuova generazione, ha fatto parlare molto di se è l’inglese CrepChiefNotify, noto per aver acquisito più di 3500 PS5 e numerose Xbox Series X che ha rivenduto a prezzi raddoppiati e triplicati con enormi profitti. Ebbene le azioni di queste persone non sono passate inosservate e alcuni politici inglesi intendono prendere provvedimenti.

Sei membri dello Scottish National Party of Parliament hanno infatti presentato una proposta di legge che “vieta di rivendere console, computer e componenti elettronici ad un prezzo di molto superiore rispetto ai prezzi di vendita comunicati dai produttori” e si sta cercando di integrare anche un divieto di utilizzo di Bot e di rendere illegali le rivendite di prodotti aquistati tramite questi ultimi.

Attualmente questa proposta è stata firmata da 10 parlamentari e non sappiamo se riuscirà ad arrivare ai piani alti del parlamento britannico ma fa sicuramente piacere scoprire che ci siano persone che si preoccupano di queste situazioni e che cerchino di dare delle soluzioni per garantire che queste azioni, attualmente legali ma moralmente discutibili, abbiano un freno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...