PS5: Il prezzo sarà sempre 80 euro? Risponde Jim Ryan

Il lancio di PS5, lo sappiamo, è stato problematico a causa della elevata domanda da parte dei consumatori e dalla mancanza di scorte dovute alla pandemia ancora in corso nel mondo(e anche ai bagarini che sono riusciti ad avere 3500 console da vendere a prezzo maggiorato), oltre a questo, abbiamo anche visto aumentare il prezzo dei giochi, come Demon’s Souls, il remake dell’esclusiva PS3 di From Software, venduto al lancio a 80 euro, 10 euro in più rispetto ai canonici 70. Secondo alcuni questo è stato un gesto giustificato, visto l’elevato costo che ogni tripla A deve sostenere per essere sviluppato, ma per altri è anche un campanello d’allarme perché potrebbe esserci un ulteriore aumento di prezzo in futuro.

Dutante un intervista ai microfoni di Edge, Jim Ryan CEO di Sony Interactive Entertaiment, ha voluto chiarire i dubbi sulla questione, queste le sue parole: Ci siamo organizzati in modo da creare i giochi nel modo migliore possibile. E, una volta che i titoli sono finiti, allora decideremo qual è il prezzo migliore a cui venderli. Non partiamo dall’inizio con una cifra in mente cercando di adattare il gioco ad essa. Al lancio, ci diamo un ventaglio di possibilità di prezzo, e così sarà sempre man mano che avanziamo nel nostro ciclo. Penso che vedrete delle interessanti variazioni da parte dei Worldwide Studios. Uncharted: L’Eredità Perduta, per esempio, è stato lanciato a metà del nostro ciclo, e si è rivelata un’ottima mossa in quel momento. E i nostri studi stanno lavorando a tanti progetti differenti attualmente.

Gli utenti, almeno in questo turbolento periodo, possono stare tranquilli perché non è previsto alcun rincaro superiore agli 80 euro per nell’immediato futuro. Ma questo potrebbe cambiare fra qualche anno se i costi di sviluppo per un singolo titolo diventeranno ulteriormente onerosi per i publisher e le software house.

