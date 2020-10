Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte, ecco il trailer del sequel della commedia natalizia di Netflix

Tra poco più di un mese, Netflix farà il suo tanto atteso ritorno al Polo Nord. The Christmas Chronicles, intitolato in italiano come “Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte“, è diventato un successo immediato sul servizio di streaming quando è stato rilasciato nel 2018, e da allora i fan del film d’avventura natalizio aspettano con ansia un sequel. Ora, due anni dopo, i desideri sono stati finalmente esauditi.

The Christmas Chronicles 2 uscirà a novembre e presenterà l’atteso ritorno di Kurt Russell e Goldie Hawn nei panni di Babbo Natale e la signora Claus.

Questa mattina, Netflix ha presentato ufficialmente il primo trailer di The Christmas Chronicles 2, che promette ai fan una grande avventura. Il nuovo film è ambientato principalmente al Polo Nord e vede Kate collaborare con Babbo Natale, questa volta in una lotta per salvare l’esistenza stessa del Natale.

Potete vedere il trailer completo nel video qui sotto:

Russell e Hawn tornano a recitare nel secondo film, insieme a Darby Camp, Judah Lewis e Kimberly Williams-Paisley. Il film vede figurare però anche Jahzir Bruno, Julian Dennison e Tyrese Gibson. Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte è scritto e diretto da Chris Columbus.

La sinossi recita: “Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell). Con la regia e sceneggiatura di Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Harry Potter) e la partecipazione di Goldie Hawn, QUALCUNO SALVI IL NATALE: SECONDA PARTE è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio”:

Il film verrà reso disponibile su Netflix contemporaneamente il 25 novembre.

