Quantum Leap: ecco le prime immagini dal pilot della serie sequel/revival

Il revival di Quantum Leap della NBC si è rivelato nella sua prima serie di immagini, che presenta il nuovo cast.

La NBC ha svelato il suo programma per l’autunno del 2022 durante la sua presentazione Upfronts, che vede Quantum Leap in onda lunedì sera alle 22:00 ET dopo The Voice alle 20:00 ET. La nuova serie di fantascienza vede Raymond Lee nel ruolo del dottor Ben Seong, un successore spirituale del dottor Sam Beckett di Scott Bakula della serie originale. Il nuovo Quantum Leap si svolge 30 anni dopo che Beckett mise piede nell’acceleratore Quantum Leap e scomparve. Ora, il nuovo cast sta riavviando il progetto nella speranza di comprenderne i misteri e l’uomo che lo ha creato. La rete ha dato a Quantum Leap un ordine stagionale all’inizio di maggio.

La NBC ha condiviso quattro foto dell’episodio pilota di Quantum Leap, con Raymond Lee insieme ai suoi co-protagonisti Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee. C’è molta tensione e dramma nelle foto, che ricordano la serie TV originale andata in onda dal 1989 al 1993 per cinque stagioni e 97 episodi.

La descrizione delle immagini recita: “Sono passati 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell’acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora è stato riunito un nuovo team per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri dietro la macchina e l’uomo che l’ha creata”.

Qui sotto le immagini:

Il revival di #QuantumLeap della #NBC si è rivelato nella sua prima serie di immagini, che presenta il nuovo cast. pic.twitter.com/NR5rDM5ENw — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 18, 2022

Scott Bakula ha discusso le possibilità di un riavvio di Quantum Leap durante un’apparizione sul podcast Here for You di Bob Saget a settembre. A quel tempo, ha accennato al fatto che le questioni relative ai diritti sarebbero state un punto critico per trasformarlo in realtà.

E in un’altra intervista con TVLine, Bakula ha anche avuto un’idea di come un riavvio potesse funzionare come una storia a sé stante, oltre ad affrontare il modo in cui la serie originale si è conclusa con Sam che non è mai tornato a casa in modo permanente, anche se è riuscito a tornare indietro alcune volte per visitare sua moglie e sono quelle visite che sono la chiave.

Scritta e prodotta dai co-showrunner di La Brea Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, assieme al creatore di Blindspot, Martin Gero, il creatore/EP di Quantum Leap Don Bellisario e l’EP/co-narratrice Deborah Pratt.

