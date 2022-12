Quentin Tarantino: Leonardo DiCaprio era “nervoso” nell’improvvisare il monologo di C’era una volta a Hollywood

Leonardo DiCaprio ha avuto qualche esitazione a entrare pienamente nella mente di Rick Dalton.

Interpretando l’attore immaginario degli anni ’70 in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, DiCaprio apparentemente era un po’ nervoso per gli scatti d’ira nei panni di Rick durante una tesa sequenza di monologo. La scena vede Rick (DiCaprio) precipitarsi fuori dal set dopo aver dimenticato le sue battute.

“Quello che è successo è stato che sapevo di voler avere quella scena ma non volevo scriverla. Non volevo che fosse un dialogo che avrebbe ricordato”, ha detto lo sceneggiatore e regista Tarantino. “Così ho preso Leo e gli ho detto: ‘Quindi, guarda, ecco cosa voglio fare: voglio che tu entri nella roulotte come dopo aver fatto una cazzata sul set, senza conoscere le tue battute, e voglio che tu ti diverta ad esplodere di rabbia contro te stesso, detestando ciò che hai fatto, voglio uno scatto d’ira completo contro te stesso. Solo un momento di auto-commiserazione in cui perdi la testa, ma contro te stesso, nessun altro. E voglio che la improvvisi’.”

Tarnatino ha continuato dicendo che comunque ha fornito all’attore una sorta di canovaccio, con su diversi argomenti su cui poteva sbraitare. DiCaprio si è quindi detto nervoso circa il recitare quella scena, ma in realtà ciò ha aiutato nella performance, e a quanto pare, l’intera premessa della scena è stata riscritta su richiesta di DiCaprio.

Tarantino ha dichiarato a Deadline nel 2019 che la scena originale non includeva il Rick di DiCaprio che dimenticava le sue battute. DiCaprio ha suggerito quindi a Tarantino che Rick avrebbe dovuto rovinare il momento sul set, prima dello sfogo di rabbia.

“Leo ha detto: ‘Penso di dover mandare tutto a puttane e dimenticare le battute'”, ha ricordato Tarantino. “Volevo solo fare la mia scena e trovare un modo per fare questo western. [Leo] ha detto: ‘So che sto rovinando la tua scena, ma penso che sarebbe un bene per il personaggio’. L’ho visto mentre mi rovinava il divertimento, in pratica, ma ho detto: ‘Va bene. Scriverò una versione, e faremo la scena di Lancer’, sapendo che nella sala di montaggio avrei fatto poi ciò che volevo.”

L’autore di Le Iene ha aggiunto che non appena hanno realizzato la versione proposta da DiCaprio, la ripresa che è nel film, ha pensato di star davvero dando vita alla visione che non sapeva di aver avuto. Tarantino lo ha descritto come fantastico: “e ha dato al tutto un arco narrativo che ha funzionato meravigliosamente”, dando credito all’attore per l’idea.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...