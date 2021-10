Quentin Tarantino parla del suo prossimo film e della possibilità di sviluppare un Kill Bill Vol.3

Il regista e autore Quentin Tarantino ha dichiarato di essere aperto al fatto che il suo prossimo film sarà il tanto discusso Kill Bill 3.

Il regista premio Oscar ha diretto film iconici in una carriera che dura da tre decenni, a partire dal successo indipendente del 1992, Le Iene. Lo stile unico di Tarantino fra narrazioni sperimentali di lunga durata ha guadagnato un enorme seguito, mentre la sua propensione per la violenza e il sangue gli ha anche procurato un certo livello di infamia.

Il film più recente del regista, C’era una volta a Hollywood, ha visto una versione reinventata della Hollywood degli anni ’60 e degli storici omicidi di Manson, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Uno dei progetti più iconici di Tarantino è stato Kill Bill, il il revenge movie di arti marziali in due parti con la frequente collaboratrice Uma Thurman nei panni di Beatrix Kiddo aka The Bride. Kill Bill: Vol.1 è uscito nel 2003 e ha preso d’assalto il pubblico con le sue sequenze iconiche, la violenza iperstilizzata e il peculiare collage di tecniche e generi cinematografici. Il segmento conclusivo, Kill Bill: Vol.2, ha visto la sposa di Thurman trovarsi finalmente faccia a faccia con Bill (David Carradine). Mentre il secondo film ha dato un finale alla storia, l’enorme successo del revenge movie in parte film di Samurai e in parte occidentale di Tarantino, ha portato ad anni di speculazioni sul fatto che la sposa di Thurman tornerà per Kill Bill 3.

Come riportato da Variety, a Tarantino è stato chiesto se il suo decimo film potesse essere il tanto atteso Kill Bill 3 al recente Festival di Roma. L’autore ha già affermato molte volte che aveva pianificato di realizzare solo 10 film in totale, e così tanti fan si sono chiesti se il terzo capitolo di Kill Bill sarebbe mai diventato realtà. In un’allettante e breve risposta alla domanda, il regista ha risposto con un semplice: “Perché no?”, prima di continuare dicendo che ha anche in programma di fare una commedia western.

L’apertura di Tarantino all’idea di realizzare Kill Bill 3 sarà senza dubbio una gradita notizia per molti fan, soprattutto considerando le sue precedenti dichiarazioni, in cui una volta aveva definito il film “improbabile”. Tarantino si è recato a Roma per ricevere un premio alla carriera, e in quella sede ha fatto i suoi commenti. Tuttavia, nella sua intervista col capo del Festival del Cinema di Roma, Antonio Monda, l’autore ha spiegato i suoi piani di sviluppo di una commedia western, che Tarantino dice sarà una sorta di parodia degli spaghetti western.

