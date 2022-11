Quentin Tarantino si scaglia contro i cinecomic e Simu Liu risponde in maniera aspra

Il regista Quentin Tarantino sta ancora una volta prendendo di mira il mercato dei film coi supereroi. In una nuova intervista per il podcast di Tom Segura, “2 Bears, 1 Cave”, Tarantino ha spiegato perché oggi non ci sono vere star del cinema.

«Voglio dire che è uno dei… non voglio sminuirli nemmeno francamente, a dirti la verità. Ma questa è una delle eredità della Marvelizzazione dei film di Hollywood”, ha esordito Tarantino. “Non li amo. No, ma non li odio. Voglio dire, guarda, collezionavo i fumetti Marvel come un matto quando ero un bambino. C’è un aspetto da tenere in considerazione: che se questi film fossero usciti quando avevo vent’anni, sarei stato totalmente e fottutamente felice e li avrei amati. Ma, voglio dire, non sarebbero gli unici film che sarebbero realizzati. Sarebbero quei film tra tanti altri. Ma, sai, ho quasi 60 anni, quindi sì. No, non sono così entusiasta di quei film.”

Secondo Tarantino, le pellicole Marvel sono “le uniche cose che sembrano venir fatte” oggi e sono “le uniche cose che sembrano generare eccitazione tra i fan o tra gli studios”. Il problema del leggendario regista è che questi film monopolizzano il cinema, e che “non c’è davvero molto spazio per nient’altro”.

“Parte della meraviglia di Hollywood è… ci sono tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando questi personaggi. Ma non sono stelle del cinema. Giusto? Capitan America è la stella. O Thor è la stella. Voglio dire, non sono la prima persona a dirlo. Penso che sia stato detto un’infinità di volte, ma sono i personaggi del franchise che diventano le star.”

Di riposta, la star di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, 33 anni, ha condiviso i suoi pensieri secondo cui l’era della celebrità del cinema “era bianca come l’inferno” in risposta ai commenti di Tarantino.

“Se gli unici custodi della celebrità cinematografica fossero stati Tarantino e Scorsese, non avrei mai avuto l’opportunità di partecipare a un film da oltre 400 milioni di dollari”, ha scritto Liu in un post su Twitter, riferendosi anche all’ormai famoso commento del 2019 del regista Martin Scorsese secondo cui I film del Marvel Cinematic Universe ‘non sono cinema’.

“Sono in soggezione per il loro genio cinematografico. Sono grandi autori“, ha scritto Liu su Twitter, aggiungendo che registi d’autore come Tarantino “non riescono a puntare il naso contro di me o con nessuno”.

“Nessuno studio cinematografico è o sarà mai perfetto”, ha continuato. “Ma sono orgoglioso di lavorare con uno studio che ha compiuto sforzi sostenuti per migliorare la diversità sullo schermo creando eroi che danno potere e ispirano le persone di tutte le comunità ovunque.”

