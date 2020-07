Queste Oscure Materie 2: annunciati i nuovi membri del cast per la seconda stagione

In vista del panel di Comic-Con At Home di giovedì, HBO ha annunciato tre nuovi membri del cast per la seconda stagione di Queste Oscure Materie.

Jade Anouka, Simone Kirby e Terence Stamp si sono uniti alla nuova stagione del dramma, che trarrà ispirazione dal secondo libro della saga scritta da Philip Pullman, “La Lama Sottile”. Si uniscono ai membri del cast di ritorno anche Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson e Lin-Manuel Miranda, oltre al già annunciato Andrew Scott.

La seconda stagione riprende dopo gli eventi del finale della stagione 1, che ha visto Lord Asriel (James McAvoy) aprire un ponte verso un nuovo mondo e Lyra (Keen), sconvolta per la morte del suo migliore amico, seguirlo nell’ignoto. La stagione 2 vedrà Lyra in una strana e misteriosa città abbandonata, Cittàgazze, dove incontra Will (Wilson), che scappa da un passato travagliato.

Anouka interpreta Ruta Skadi, una strega regina, che unisce le forze con Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) contro il Magistero. Kirby è la dott.ssa Mary Malone che dirige il Dark Matter Research Team presso un’università di Oxford nel nostro mondo. Stamp, che in precedenza aveva recitato in un adattamento della serie della BBC Radio, si unisce al cast nel ruolo di Giacomo Paradisi, il portatore della Lama Sottile che vive nella Torre degli Angeli a Cittàgazze.

La serie è prodotta da Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins e Julie Gardner per Bad Wolf, al fianco di Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathhurst. Deborah Forte, Toby Emmerich e Carolyn Blackwood di New Line Cinema; e Ben Irving e Piers Wenger della BBC One sono anche produttori esecutivi.

