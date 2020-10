Queste Oscure Materie 2: il poster promozionale rivela la data d’uscita della seconda stagione

Strani nuovi mondi stanno arrivando nella seconda stagione di Queste Oscure Materie, che ha appena fissato la data della prima per questo novembre.

HBO ha annunciato la data della premiere della seconda stagione insieme all’uscita di un nuovo poster con il cast principale e molte ali di uccello. La sua seconda stagione sarà presentata in anteprima su HBO e HBO Max il 16 novembre.

Potete vedere il poster qui sotto:

His Dark Materials è una serie fantasy tratta dalla rinomata trilogia omonima di Philip Pullman.

L’adattamento è una creazione di Jack Thorne (The Last Panthers) per BBC ed HBO, con la regia del premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re). La serie segue le vicende dei romanzi e racconta la storia di Lyra Belacqua (Dafne Keen, Logan), una bambina di 11 anni allegra e brillante cresciuta a Oxford, in Inghilterra, la quale vive in un mondo parallelo in cui a ogni essere umano è affiancato un alter ego, un daimon sotto forma animale.

La sua vita felice è stravolta quando scopre l’esistenza di una misteriosa entità, nota come Polvere, e in città iniziano a sparire dei bambini, che si vocifera vengano sottoposti a terribili esperimenti. Con l’obiettivo di salvarli, Lyra si imbarca in un pericoloso viaggio nel multiverso, imparando a distinguere il male dal bene. Il cast stellare include James McAvoy (Split) nei panni di Lord Asriel, lo zio di Lyra; Ruth Wilson (Luther) della signora Coulter e Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins) di Lee Scoresby.

Tra gli interpreti anche Rufa Gedmintas, Tyler Howitt, Ian Peck, Ariyon Bakare, James Cosmo, Lucian Msamati, Clarke Peters, Mat Fraser e Anne-Marie Duff.

