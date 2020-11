Queste Oscure Materie 2: il trailer sottotitolato in italiano annuncia l’arrivo della serie su Sky Atlantic

Grazie a Sky possiamo mostrarvi il primo trailer sottotitolato della seconda stagione di Queste Oscure Materie, con cui ha annunciato che i primi due episodi, la premiere della stagione, andranno in onda su Sky Atlantic il 21 dicembre, confermandone quindi l’arrivo alla fine di quest’anno.

Potete vedere il video qui sotto:

Torna con una nuova stagione, la serie ispirata all’omonima trilogia letteraria di Philip Pullman.

Un capolavoro fantasy, una fiaba suggestiva per tutti, che sa toccare temi importanti e profondi ma con una potenza comunicativa che tocca ragazzi e adulti.

La nuova stagione, basata su “La lama sottile” il secondo romanzo della trilogia, riparte dal tumultuoso finale della prima, con Lyra (Dafne Keen) sconvolta che piange la morte del suo migliore amico, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nello sconosciuto nuovo mondo verso cui egli ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l’Autorità per creare una nuova repubblica. Lyra arriva nella strana e misteriosa città abbandonata di Cittàgazze dove incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo. Ma il percorso dei due ragazzi è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magisterium. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) continua con feroce determinazione la sua ricerca di Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario.

Queste Oscure Materie (His Dark Materials) è una serie britannica-statunitense del 2019 targata HBO, creata e scritta da Jack Thorne, tratta dall’omonima serie letteraria di Philip Pullman, e con Laurie Borg come produttrice.

Il montaggio è a cura di Nick Arthurs e Niven Howie, mentre la colonna sonora è composta da Lorne Balfe.

Nel cast Dafne Keen (Lyra Belacqua), Ruth Wilson (Marisa Coulter), Anne-Marie Duff (Ma Costa), Clarke Peters (Il maestro), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) e James McAvoy (Lord Asriel Belacqua).

