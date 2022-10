Queste Oscure Materie 3: ecco il trailer della terza e ultima stagione della serie HBO

Proprio come un palloncino, Queste Oscure Materie è cresciuto.

Il trailer dell’ultima stagione della serie fantasy, che HBO ha rilasciato venerdì, si conclude con una ripresa del Lee di Lin-Manuel Miranda, che pareva essere morto negli ultimi momenti del finale della seconda stagione.

Potete vederlo qui sotto:

There are forces out there, Lyra, that you can’t begin to understand.#HisDarkMaterials pic.twitter.com/OzdC4Dgf4S — His Dark Materials (@darkmaterials) October 7, 2022

La terza stagione di Queste Oscure Materie sarà basata su The Amber Spyglass, il terzo libro della trilogia di Pullman. Secondo la logline ufficiale: “Lyra (interpretata da Dafne Keen), la bambina profetizzata, e Will (Amir Wilson), il portatore di The Subtle Knife, devono viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra di suo padre contro l’Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile”.

Oltre a Keen e Wilson, il cast dell’ultima stagione includerà Ruth Wilson come Mrs. Coulter, James McAvoy come Lord Asriel, Simone Kirby come Mary Malone, Will Keen come Father President McPhail, Jade Anouka come Ruta Skadi, Ruta Gedminstas come Serafina Pekkala, Adewale Akinnuoye-Agbaje nei panni del comandante Ogunwe, Jamie Ward nei panni di padre Gomez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison e Chipo Chung nei panni degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania e Amber Fitzgerald-Woolfe nei panni di Ama.

Come annunciato giovedì durante il panel dedicato a Queste Oscure Materie del New York Comic Con, la terza stagione sarà composta da otto episodi. La stagione inizierà con due episodi consecutivi lunedì 5 dicembre, e seguiranno due nuovi episodi ogni settimana, fino al finale della serie lunedì 26 dicembre.

