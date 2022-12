Queste Oscure Materie 3: ecco il trailer italiano della terza e ultima stagione della serie

Il canale Youtube di Sky Italia ha appena rilasciato il trailer italiano della stagione finale di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, l’epica serie fantasy tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman, con Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson e James McAvoy.

Il capitolo conclusivo riparte dal tumultuoso finale della seconda, con Lyra Belacqua, la ragazza della profezia, e Will, il nuovo possessore della Lama Sottile, che dovranno spingersi in luoghi oscuri da cui nessuno ha mai fatto ritorno, alla scoperta della verità. Intanto la guerra contro l’Autorità messa in piedi da Lord Asriel, il padre di Lyra, è sempre più vicina, e la salvezza dei mondi richiederà un prezzo terribile.

Potete vederlo qui sotto:

La terza stagione di Queste Oscure Materie sarà basata su The Amber Spyglass, il terzo libro della trilogia di Pullman. Secondo la logline ufficiale: “Lyra (interpretata da Dafne Keen), la bambina profetizzata, e Will (Amir Wilson), il portatore di The Subtle Knife, devono viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra di suo padre contro l’Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile”.

Oltre a Keen e Wilson, il cast dell’ultima stagione includerà Ruth Wilson come Mrs. Coulter, James McAvoy come Lord Asriel, Simone Kirby come Mary Malone, Will Keen come Father President McPhail, Jade Anouka come Ruta Skadi, Ruta Gedminstas come Serafina Pekkala, Adewale Akinnuoye-Agbaje nei panni del comandante Ogunwe, Jamie Ward nei panni di padre Gomez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison e Chipo Chung nei panni degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania e Amber Fitzgerald-Woolfe nei panni di Ama.

Come annunciato durante il panel dedicato a Queste Oscure Materie del New York Comic Con, la terza stagione sarà composta da otto episodi. La stagione inizierà con due episodi consecutivi lunedì 5 dicembre, e seguiranno due nuovi episodi ogni settimana, fino al finale della serie lunedì 26 dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...